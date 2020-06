IL MONDO DELLA CULTURA PIANGE LO SCRITTORE CARLOS RUIZ ZAFÓN. L’AUTORE BESTSELLER È SCOMPARSO A 55 ANNI A LOS ANGELES A CAUSA DEL CANCRO - AVEVA RAGGIUNTO LA NOTORIETÀ INTERNAZIONALE CON IL SUO ROMANZO L’OMBRA DEL VENTO (8 MILIONI DI COPIE VENDUTE). ATTUALMENTE STAVA LAVORANDO COME SCENEGGIATORE PER L’INDUSTRIA DI HOLLYWOOD...

È morto lo scrittore Carlos Ruiz Zafón nella sua residenza a Los Angeles — dove viveva dal 1993 —, a causa del cancro, come riportato dai media spagnoli. «Oggi è una giornata molto triste per l’intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato con lui per vent’anni, durante i quali è stata forgiata un’amicizia che trascende la professionalità», ha dichiarato l’editore Planeta che ha dato la notizia.

Ruiz Zafón, che aveva 55 anni, a Los Angeles lavorava in veste di sceneggiatore per l’industria di Hollywood. Aveva raggiunto la notorietà internazionale con il suo romanzo L’ombra del vento, vincitore di numerosi premi e selezionato nella lista fatta nel 2007 da 81 scrittori e critici latinoamericani e spagnoli con i migliori 100 libri in lingua spagnola degli ultimi 25 anni. Le sue opere sono state tradotte in oltre quaranta lingue. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Mondadori.

La sua carriera ebbe inizio nel 1993 con una serie di libri per bambini e ragazzi, fra i quali soprattutto Il principe della nebbia (l’ispirazione pare gli venne dal suo lavoro precedente come insegnante di asilo). Alla narrativa per adulti arriva soltanto otto anni dopo, nel 2001 quando pubblica L’ombra del vento. Otto milioni di copie vendute e un successo internazionale raggiunto con il passaparola, perché il lancio all’uscita non fu di quelli a cinque colonne. Nel 2005 (nel frattempo era stato tradotto in 35 lingue) ha vinto il Premio internazionale Barry, per il miglior romanzo di esordio.

Planeta nel 2008 pubblica il secondo romanzo,El juego del angel, che viene tradotto alcuni mesi dopo da Mondadori con il titolo Il gioco dell’angelo. L’anno dopo esce il suo Marina. Nel 2010 Mondadori decide di ripescare un vecchio lavoro: è El palacio de la medianoche e risale a 1994, che esce in Italia come Il palazzo della mezzanotte. Nel 2011 Planeta porta sugli scaffali delle librerie Il prigioniero del cielo. Passano cinque anni per arrivare al titolo successivo Il labirinto degli spiriti (Mondadori, 2016) che è l’ultimo volume di una tetralogia dedicata al Cimitero dei libri dimenticati.

