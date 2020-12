IL MONDO E’ "TRIELLO" PERCHE’ VARIO – COLPO DI SCENA A "L’EREDITA’": IL SUPER CAMPIONE MASSIMO CANNOLETTA DA' UNA RISPOSTA SBAGLIATA PER PERDERE APPOSITAMENTE LA SFIDA DEL "TRIELLO" E LASCIARE IL TESTIMONE AD ALTRI GIOCATORI - MA ORA VIENE RIPESCATO – INSINNA ANNUNCIA CHE A NORMA DI REGOLAMENTO ESISTE LA POSSIBILITA’ DI RITORNARE. POLEMICHE IN VISTA…

Da liberoquotidiano.it

CANNOLETTA

Colpo di scena a L'Eredità: il super campione Massimo Cannoletta perde il "triello" e viene eliminato dal quiz di Flavio Insinna su Raiuno. Il giorno dopo la messa in onda della contestatissima puntata in cui Cannoletta ha dato una risposta sbagliata per perdere apposta i 180mila euro e far giocare gli altri concorrenti, dunque, i telespettatori restano a bocca aperta: il divulgatore salentino non indovina "bambagia" e va a casa.

CANNOLETTA

O forse no, perché Insinna spiazza tutti annunciando che per lui a norma di regolamento è previsto il ripescaggio: "Non è un arrivederci ma un ciao. Come nei videogiochi si ottiene dopo 7 ghigliottine una vita, con la possibilità di ritornare". Altre polemiche in vista.

CANNOLETTA L EREDITA INSINNA PORCA MISERIA E NON PORCA... flavio insinna 2 flavio insinna 1 flavio insinna foto di bacco CANNOLETTA