IL MONDO DELLO SPETTACOLO PIANGE GINO LANDI, IL GRANDE COREOGRAFO E REGISTA, MORTO A 89 ANNI - SCOPERTO DA MACARIO, HA LAVORATO AL CINEMA, IN TEATRO E IN TV COLLABORANDO CON NINO ROTA, ENNIO FLAIANO, FEDERICO FELLINI – IL RICORDO COMMOSSO DI PIPPO BAUDO: “ERA UN UOMO GENIALE, AVEVA LAVORATO CON GLI AMERICANI. GLI SPETTACOLI PIÙ GROSSI CHE HO FATTO HANNO GODUTO DELLA SUA REGIA” – QUANDO LANCIO’ SABRINA FERILLI AL TEATRO SISTINA IN “ALLELUJA BRAVA GENTE”

gino landi

È morto il coreografo e regista televisivo e teatrale Gino Landi. Aveva 89 anni. Il decesso è avvenuto stamattina nella sua casa a Roma. La sua collaboratrice Cristina Arrò ha spiegato che Landi da tempo aveva problemi di salute.

Gino Landi, al secolo Luigi Gregori, è nato a Milano il 2 agosto del 1933. Fu avviato allo studio della danza dai suoi genitori, entrambi artisti di varietà. Iniziò come ballerino, passando poi alla coreografia. Fu scoperto da Erminio Macario mentre metteva in scena Bulli e pupe con l'attore e comico Fanfulla.

Ha poi lavorato al cinema, in teatro e in tv divenendo uno dei più affermati registi televisivi e teatrali del panorama nazionale e internazionale, collaborando con Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini e tanti altri.

A lui si devono le regie televisive di alcune edizioni del Festival di Sanremo, del Festivalbar e di numerosi spettacoli teatrali in collaborazione con il duo Garinei e Giovannini, come Rugantino o Vacanze romane.

Ha curato la regia e la coreografia di molte operette al Festival dell'Operetta che organizzava il Teatro Verdi di Trieste, ma anche di opere liriche come Les contes d'Hoffmann di Offenbach, La Rondine di Puccini e Il mondo della Luna di Paisiello.

gino landi pippo baudo

Un uomo "geniale", un "ballerino e coreografo veramente eccezionale". Pippo Baudo ha ricordato così, colto da grande commozione, Gino Landi. "Ho lavorato tantissimo con lui - ha detto il presentatore che con Landi ha collaborato anche al Festival di Sanremo - abbiamo fatto teatro e tanta televisione. Tutti i miei Fantastico erano con la regia e la coreografia di Gino Landi".

"Era un uomo geniale, aveva lavorato con gli americani - ha continuato Baudo - Era un ex ballerino e coreografo eccezionale, veramente straordinario. La sua preparazione artistica era notevolissima. Gli spettacoli più grossi che ho fatto hanno goduto della regia di Gino Landi. È una notizia molto triste", ha concluso con la voce rotta dall'emozione.

gino landi pippo baudo

Commosso anche l'addio via sociale di Gianluca Guidi: "Ti ho conosciuto quando ero bambino. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con te.. e tanto ho imparato! Eri il più bravo di tutti! Ciao Gino!".

BIOGRAFIA DI GINO LANDI

Gino Landi (Luigi Gregori), nato a Milano 2 agosto 1933. Coreografo. Regista. «La coreografia per me è la vita! Io sono un figlio d’arte, sono nato in palcoscenico, ero destinato a questo lavoro. Ho iniziato a 15 anni coreografando piccoli spettacoli, mi pagavano con i gelati!».

gino landi (2)

• Nato sul palcoscenico del Teatro Dal Verme di Milano (dove si esibivano i genitori), lavorò nella rivista con Macario e nei musical di Garinei e Giovannini (Alleluja brava gente, 1970; Aggiungi un posto a tavola, 1974 ecc.). In tv: coreografo di Mazzabubù (1975), Bambole, non c’è una lira (1977), regista di vari programmi fino al Festival di Sanremo 2002. Nel 2011 ha curato la regia e la coreografia del musical Secrets of the Sea per le musiche di Renato Serio e la sceneggiatura di Luca Gregori. «Quando si fanno le coreografie, bisogna montare, tenendo conto delle inquadrature. A volte la mia fatica era vanificata dalle riprese sbagliate. Così ho deciso di fare pure il regista».

