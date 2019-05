31 mag 2019 17:11

MONTALBANO NON E’ UN COMMISSARIO, E’ UN KILLER: BASTA UNA REPLICA PER FA FUORI ‘’ALL TOGETHER NOW’’ DI HUNZIKER-J-AX (13.9%) E ‘’THE VOICE’’ (7.5%) - DEL DEBBIO INSALVINATO (6,1%) RAGGIUNGE FORMIGLI (6,5%) - 8.3% PER FLORIS AL POSTO DELLA GRUBER - STASERA ITALIA (4.8%) - TG2 POST (3.3%) - PANICUCCI AL 16.6% CON IL CASO PRATI - GIRO DI ITALIA (13.1%) - SU RAI2 STRACULT LIVE SHOW (4.8%)