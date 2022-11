MORGAN HA L’X FACTOR! – FERMI TUTTI! DA GIORNI GIRA INCONTROLLATO UN RUMOR CHE VEDREBBE UN GRANDIOSO RITORNO DI MARCO CASTOLDI ALLA TRASMISSIONE DI SKY! NON COME GIUDICE MA COME OSPITE SPECIALE DELLA SERATA DEDICATA ALLA MUSICA DELLA “GENERAZIONE MTV”. E CHI MEGLIO DELL’EX LEADER DEI BLUVERTIGO PUÒ RAPPRESENTARLA? – SE FOSSE CONFERMATA, LA NOTIZIA AVREBBE DEL CLAMOROSO, CONSIDERANDO LE FRECCIATINE LANCIATE NEGLI ULTIMI ANNI – L’AMO LANCIATO DA FEDEZ IN CONFERENZA STAMPA

DAGONEWS

Il rumor gira ormai da qualche giorno tra i soliti “addetti ai livori” del circo televisivo, ma se fosse confermato sarebbe abbastanza clamoroso: Marco Castoldi, in arte Morgan, si prepara a fare il suo rientro, in pompa magna, a X Factor! Non come giudice, ruolo che ha ricoperto in 7 edizioni vincendo per 5 volte (“sono il giudice più vincente della storia di X Factor”, ci tiene sempre a ribadire con un orgoglio manco troppo poco nascosto), bensì come ospite speciale della puntata di giovedì 3 novembre.

Il tema del secondo live del resto può fornire lo spunto perfetto: la musica della generazione MTV. Quale miglior ospite ci potrebbe essere di Morgan, che quell’epoca l’ha vissuta al massimo, da protagonista con i Bluvertigo?

Per lo show di Sky e la produzione Fremantle sarebbe un colpaccio: Morgan, oltre a essere un personaggio che fa sempre parlare di sé, manca dal programma da 8 anni. In questo periodo, ha lanciato frecciate e accuse in più di un’occasione, e dopo una porta sbattuta sonoramente in faccia - da chi a chi resta da capire - ci torna ora dal portone principale.

Se fosse confermata la notizia, Morgan ripeterà sul palco di X Factor le stesse parole, o la commozione e la nostalgia avranno la meglio? E come reagiranno i giudici di quest’anno? Ah, saperlo…

Di sicuro Fedez lo ha chiamato in causa giusto una settimana fa, in conferenza stampa: “Morgan è stata la persona che mi ha insegnato a fare tv, il primo anno mi diceva: quanto prendi per fare il giudice? Per arrivare al mio cachet devi aggiungere al tuo uno zero”. E poi ha chiosato: “Alla fine dell'ultima puntata gli dissi: Ti ricordi quello zero? Ora è mio”.

Ora di zeri il rapper ne ha molti più di Morgan, sul suo cachet e in banca, mentre Marco Castoldi invece ha sul tavolo la promessa del sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, di affidargli un dipartimento ad hoc per la musica. Chissà se sul palco di X Factor, giovedì sera, adotterà già un profilo istituzionale e si limiterà a suonare oppure se, come da sua tradizione, le suonerà a qualcuno. Non resta che aspettare…

Andrea Parrella per www.fanpage.it – articolo del 25 ottobre 2022

Partirà il 27 ottobre la fase Live di X Factor 2022. Il talent show di Sky torna con la sedicesima edizione che, al netto delle novità, fa segnare un ritorno importante nel cast del programma. Si tratta di Fedez, che dopo una lunga pausa è di nuovo tra i giudici del talent show.

L'esordio di Fedez a X Factor

Aveva fatto il suo esordio nel 2014, quando la sua carriera musicale era ancora in una fase acerba e lui non era il personaggio arcinoto che è oggi, grazie alle vicende familiari che lo hanno reso uno dei nomi più influenti e conosciuti d'Italia. X Factor ha contribuito a definirlo come personaggio e nel giro di poche edizioni Fedez, da esordiente, è diventato un punto fisso, trovando la sua chiave per determinare le cosiddette "dinamiche" del talent show musicale più celebre al mondo.

Le parole di Fedez su Morgan

Trucchi del mestiere che ha sviluppato sulla base dell'esperienza, ma che evidentemente si sono avvalsi di buoni maestri. Uno su tutti, Morgan, che è un simbolo assoluto di X Factor in Italia, forse il personaggio che più di tutti ha inciso sulla storia del programma. Nella prima edizione targata Sky Morgan c'era, dopo aver preso parte alle edizioni in onda su Rai2, finendo per essere una figura di riferimento proprio per Fedez.

Il rapper lo ha ricordato nel corso della conferenza stampa di presentazione della fase Live, svoltasi il 25 ottobre, a due giorni dalla partenza. Snocciolando i suoi ricordi del programma, Fedez ha infatti ricordato Castoldi, ormai da anni lontano da X Factor, che tra l'altro lasciò sbattendo la porta:

“Ho un sacco di ricordi legati a X Factor. Il mio ricordo indelebile, uno su tutti, è l'edizione con Morgan che io considero la persona che mi ha insegnato a fare tv”.

X Factor non è stato il solo talent frequentato da Morgan, che negli anni successivi è stato coinvolto anche ad Amici e a The Voice, certamente con meno successo di quell'esperienza a X Factor che ha lasciato il segno sulla percezione italiana del programma.

