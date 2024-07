MORGAN DA LEGARE: “AL CONCERTO DI CALCUTTA LA GENTE GRIDA VERGOGNA. IPOTESI: 1) PERCHÉ È STONATO 2) PERCHÉ È INGUARDABILE 3) PERCHÉ HA RICATTATO LA WARNER PER FARMI LICENZIARE 4) CATTIVI ODORI” – MORGAN, RINVIATO A GIUDIZIO PER STALKING NEI CONFRONTI DELLA EX ANGELICA SCHIATTI ORA FIDANZATA CON CALCUTTA, ATTACCA IL CANTANTE DI "PARACETAMOLO" – SELVAGGIA LO INFILZA E PUBBLICA IL POST CHE DOPO UN PO’ MORGAN HA CANCELLATO. POI RICORDA: “E’ UN PREGIUDICATO, HA UNA CONDANNA DEFINITIVA…”

Questa sera c’è stato qualche problema per accedere al concerto di Calcutta (lo apriva Angelica Schiatti). Questo è quello che ha pubblicato e scritto Morgan. Dopo un po’ ha cancellato. pic.twitter.com/c7dhgtaNBO — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 17, 2024

SELVAGGIA LUCARELLI SMENTISCE MORGAN: “PREGIUDICATO, CONDANNA DEFINITIVA”

In questi giorni Morgan, per difendersi dall’accusa di Angelica Schiatti di averla stalkerizzata, ha attaccato qua e là un po’ tutti i protagonisti di questa storia: lei stessa, il suo attuale compagno (Calcutta) e la penna che ha divulgato la notizia (Selvaggia Lucarelli). Parlando di quest’ultima ha detto: “Ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in Tribunale della sua incitazione all’odio“. Un virgolettato che ha fatto il giro del web, ma che sarebbe falso.

A rispondere a Morgan è stata proprio Selvaggia Lucarelli che via Twitter ha scritto:

“In questi giorni diversi quotidiani (quasi tutti) hanno riportato dichiarazioni di Morgan contro chi ha scritto l’articolo sul processo per stalking e diffamazione che lo vede imputato (io). A parte l’anomalia in sé, a un imputato per stalking si è anche dato un megafono per dire falsità senza fare la minima verifica”.

Selvaggia Lucarelli smentisce Morgan: “Pregiudicato, hai una condanna definitiva”

Nel dettaglio, Selvaggia Lucarelli sostiene:

“Io non ho alcuna condanna definitiva (fino ad oggi). Riguardo Morgan la verifica l’ho fatta io. Ha una condanna diventata definitiva il 20 maggio 2015 per oltraggio al pubblico ufficiale per un fatto commesso a Monza il 22-11-2011. Quindi tra i due il pregiudicato è lui. Vorrei vedere se io dessi il megafono a Morgan per dire qualsiasi falsità su colleghi e direttori di giornali cosa succederebbe. Come minimo sarei seppellita da querele. Con me vale tutto, come sempre”.

Morgan, stando a quanto da lui stesso dichiarato, in questi giorni avrebbe denunciato Selvaggia Lucarelli per incitamento all’odio dopo che lei ha reso pubblica la storia della denuncia fatta da Angelica Schiatti ben quattro anni fa.

