È MORTA A 75 ANNI SHELLEY DUVALL, FAMOSA PER AVER INTERPRETATO WENDY IN "THE SHINING" DI STANLEY KUBRICK - L'ATTRICE, CHE DA TEMPO SOFFRIVA DI DIABETE, È DECEDUTA NEL SONNO - LA 75ENNE HA COLLABORATO CON ALTRI GRANDI REGISTI DEL CALIBRO DI ROBERT ALTMAN, WOODY ALLEN, TERRY GILLIAM E TIM BURTON - DOPO ANNI DI ASSENZA DALLE SCENE, ANCHE DOVUTI A PROBLEMI DI SALUTE MENTALE, NEL 2022 ERA TORNATA A RECITARE… - VIDEO

Diana Principe per www.wired.it

Shelley Duvall è morta nel sonno, a causa di complicanze legate al diabete, nella sua casa di Blanco, nel Texas. L'attrice era nata il 7 luglio del 1949 a Fort Worth, sempre in Texas.

La sua carriera cinematografica era iniziata negli anni Settanta, quando incontrò Robert Altman, che rimase colpito dalla sua fisicità particolare, dai grandi occhi espressivi.

Altman la scelse per alcuni film, come Anche gli uccelli uccidono e Buffalo Bill e gli indiani. Poi arrivò il grande successo con Tre Donne (sempre di Altman), un piccolo ma significativo ruolo in Io e Annie di Woody Allen e il personaggio che l'ha resa un'icona del cinema horror e non solo: quello di Wendy, la moglie di Jack Torrance in Shining di Stanley Kubrick

Shelley Duvall nella sua carriera ha lavorato con altri grandi registi e registe, da Terry Gilliam a Tim Burton, da Steven Soderbergh a Jane Campion. Dopo anni di assenza dalle scene, anche dovuti a disturbi mentali, nel 2022 era tornata a recitare nel film horror indipendente The Forest Hills

