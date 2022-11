18 nov 2022 14:03

È MORTA A 89 ANNI NONNA ROSETTA, PERSONAGGIO DI “CASA SURACE” – LA NONNINA RESA FAMOSISSIMA DAI VIDEO DEL GRUPPO COMICO (DI CUI UN MEMBRO, BEPPE POLITO, ERA IL SUO VERO NIPOTE) VIVEVA IN PROVINCIA DI SALERNO – IL RICORDO: “SIAMO SICURI CHE ORA SEI DA QUALCHE PARTE A PREPARARE UN RAGÙ CHE PIPPIERÀ PER TUTTE LE ORE CHE VORRAI, E TI SALUTIAMO CON LE ULTIME PAROLE CHE HAI DETTO PER LA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA: “STATTACCORT” - VIDEO