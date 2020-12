È MORTA ALL'IMPROVVISO E A SOLI 50 ANNI STELLA TENNANT, ICONA DELLA MODA ANNI '90, SUPER-MODEL ANDROGINA CHE SFILÒ PER GAULTIER, ALBERTA FERRETTI, ALEXANDER MCQUEEN, CALVIN KLEIN, DOLCE&GABBANA, FENDI, VERSACE, MIU MIU - NIPOTE DEI DUCHI DEL DEVONSHIRE, LASCIA UN MARITO E TRE FIGLI. LA FAMIGLIA HA DIFFUSO UNA NOTA: ''ERA UNA DONNA MERAVIGLIOSA E UN'ISPIRAZIONE PER TUTTI NOI. CHIEDIAMO DI RISPETTARE LA NOSTRA PRIVACY''

Valeria Pagnonico per www.fanpage.it

stella tennant

È morta Stella Tennant, la supermodella britannica che ha spopolato negli anni '90, arrivando a calcare le passerelle delle più grandi Maison di moda, da Alberta Ferretti a Chanel, fino arrivare a Jean Paul Gaultier e Burberry. Aveva 50 anni, a dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la famiglia, che ha diffuso una nota in cui ha scritto: "È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020. Stella era una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo". I funerali verranno celebrati in forma privata.

Stella Tennant aveva origini aristocratiche

Stella Tennant nacque a Chatsworth nel 1970, era la nipote di Andrew Cavendish e di Deborah Mitford, Duca e Duchessa del Devonshire. Debuttò nel mondo della moda a 23 anni dopo essere stata scoperta da Plum Sykes, un giornalista di Vogue UK, che la presentò ai fotografi Steven Meisel e Bruce Weber.

stella tennant le nozze

All'epoca i suoi progetti erano completamente diversi, dopo essersi diplomata alla St Leonards School di St Andrews, cominciò a studiare scultura alla Winchester School of Art ma, dopo aver cominciato a spopolare, abbandonò tutto per dedicarsi al 100% alla carriera da modella. A renderla iconica fu la sua bellezza androgina e il suo stile punk, al debutto, infatti, portava il mullet cut in stile "The Cure" e il piercing al setto. Conquistò innumerevoli copertine ambite, da Vogue ad Harper's Bazaar, fino ad arrivare alla rivista francese Numéro.

Dalla prima sfilata per Chanel alle passerelle internazionali

stella tennant 90

Il debutto in passerella, invece, ci fu nel 1994, quando fece scalpore a causa della sua magrezza con indosso un microbikini di Chanel. Da allora non smise più di avere successo, sfilando per grandi nomi come Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Calvin Klen, Dolce&Gabbana, Fendi, Gianni Versace, Miu Miu. Insomma, presto divenne una delle supermodelle degli anni '90. Nel 2012, oltre a partecipare ai Giochi Olimpici di Londra al fianco di Kate Moss e Naomi Campbell, indossando abiti di stilisti britannici creati appositamente per lei, venne anche inserita nella Scottish Fashion Awards Hall of Fame.Per quanto riguarda la sua vita privata, si sposò nel 1999 con il fotografo francese David Lasnet, dal quale ebbe 4 figli.

Stella Tennant fu tra le prime sostenitrici della moda sostenibile

Stella Tennant fu tra le prime a impegnarsi in prima linea in tema di ecologia, facendo il possibile per ridurre al minimo l'impatto ambientale del fashion system. Non a caso, non esitava a dichiarare con orgoglio di riciclare regolarmente i vestiti, acquistando solo 5 nuovi capi ogni anno. Nel 2009 collaborò con Global Cool, un'organizzazione che sostiene la moda green, promuovendo la riduzione di ogni spreco di energia. La modella divenne uno dei volti della campagna "Turn Up The Style, Turn Down The Heat".

giorgio armani stella tennant con eva herzigova nadja auermann yasmin le bon

Stella Tennant, la bellezza androgina dell'icona degli anni '90

Il segreto del successo di Stella Tennnant? Non solo la sua eleganza aristocratica ma anche la sua bellezza androgina fuori dal comune. A differenza della maggior parte delle colleghe dell'epoca, infatti, lei vantava uno stile punk-rock contraddistinto da mullet cut e piercing al naso. Negli anni successivi ha sempre continuato a portare i capelli cortissimi ed è stato proprio quella sua "distanza" dagli stereotipi a renderla tanto apprezzata dagli stilisti internazionali. Oggi il mondo della moda non può fare a meno di piangere la sua scomparsa: ha perso una delle icone degli anni '90.

stella tennant chanel fw 2013 14 Joseph Altuzarra e Stella Tennant stella tennant stella tennant stella tennant stella tennant con eva herzigova nadja auermann yasmin le bon stella tennant MET GALA STELLA TENNANT

stella tennant 6 stella tennant e stella mccartney stella tennant 5 stella tennant e gianni versace stella tennant 13 stella tennant 12 stella tennant 10