10 ago 2023 11:43

È MORTA A ROMA, A 92 ANNI, L’ATTRICE ANTONELLA LUALDI – POPOLARISSIMA NEGLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA, AVEVA SPOSATO IL COLLEGA FRANCO INTERLENGHI – LUALDI AVEVA RECITATO PER ETTORE SCOLA, CON VITTORIO GASSMAN E TANTI ALTRI. NEGLI ULTIMI ANNI ERA TORNATA NELLE CRONACHE PER LE AGGRESSIONI DELLA NIPOTE, VIRGINIA SANJUST, EX SIGNORINA BUONASERA E COCCA DI BERLUSCONI, CONDANNATA PER TENTATA ESTORSIONE…