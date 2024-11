È MORTO A 78 ANNI COLIN PETERSEN, IL PRIMO BATTERISTA DEI BEE GEES - IL MUSICISTA, SOPRANNOMINATO "SMILEY", HA SUONATO PER LA BAND DEI FRATELLI GIBB DAL 1966 AL 1969 ED È STATO TRA GLI AUTORI DI BRANI COME "MASSACHUSETTS", "TO LOVE SOMEBODY" E "WORDS", MA POI HA LASCIATO IL GRUPPO A CAUSA DI ALCUNI SCAZZI CON IL MANAGER ROBERT STIGWOOD… - VIDEO

colin petersen 4

(ANSA) - Colin Petersen, il batterista australiano originale colonna portante all'inizio dei Bee Gees, è morto all'età di 78 anni, come rivelato dal post Facebook pubblicato dalla band: "Con malincuore annunciamo la scomparsa del nostro caro amico Colin 'Smiley' Petersen. Ha arricchito le nostre vite e ha legato il nostro gruppo con amore, cura e rispetto. Non so come andremo avanti senza il suo sorriso raggiante e la sua profonda amicizia. Ti vogliamo bene Col, riposa in pace", le parole del gruppo dove il musicista suonava attualmente, i Best of the Bee Gees.

bee gees 1

Prima di intraprendere la strada della musica, Petersen diventò celebre per il ruolo principale nel film Smiley, e da lì nacque il suo soprannome. La notizia è stata confermata dai suoi familiari. Sconosciute, però, le cause della morte: lo scorso sabato sera Petersen ha suonato in uno spettacolo, "ed era felice e sfacciato", le parole del direttore di produzione di Best of the Bee Gees Gary Walker.

colin petersen 3

Nato a Kingaroy, in Australia, Frederick Colin Petersen è stato un attore bambino protagonista del film Smiley del 1956. Nel 1966 a Londra si è unito ai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb nel gruppo dei Bee Gees, contribuendo alla batteria al successo dell'album uscito nello stesso anno, Spicks and Specks, e ai quattro successivi, incluso Bee Gees' 1st del 1967, che comprende hit come New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody e Holiday. Il musicista è comparso anche in Horizontal e Idea del 1968 e Odessa del 1969, fino al suo ultimo disco con la band, Cucumber Castle, uscito nel 1970.

bee gees 3

Durante la sua collaborazione con i fratelli Gibb, Petersen è stato inoltre tra gli autori di brani come Massachusetts, To Love Somebody e Words, ma ha infine lasciato il gruppo a causa di alcuni contrasti con il manager Robert Stigwood. Dopo aver formato con il cantautore Jonathan Kelly e Tim Staffell la band Humpy Bong, che si è poi sciolta, nel 1969 il batterista ha fondato con la moglie Joanne Newfield una società di management. Negli ultimi cinque anni, Petersen ha suonato nello spettacolo tributo Best of The Bee Gees, ha confermato la sua addetta stampa Sue Camilleri.

bee gees 2 colin petersen 2 colin petersen 1