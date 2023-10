2 ott 2023 08:36

È MORTO A 84 ANNI TOMMASO ACCARDO, PER TUTTI TOMMASINO - È STATO UNA STORICA SPALLA DI FIORELLO IN VARI PROGRAMMI E SPOT TV - ERA NATO A GIBELLINA IN SICILIA E HA LAVORATO IN PICCOLI RUOLI NELLA PUBBLICITÀ E NEL CINEMA FINO A QUANDO NON FU SCOPERTO DALLO SHOWMAN CHE LO VOLLE CON SÈ NEL VARIETÀ “STASERA PAGO IO”