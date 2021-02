È MORTO CHRISTOPHER PLUMMER: L'ATTORE CANADESE DI "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" AVEVA 91 ANNI – AVEVA VINTO UN OSCAR NEL 2011 PER "BEGINNERS"

(ANSA) - NEW YORK, 05 FEB - Addio a Christopher Plummer: l'attore canadese di "Tutti Assieme Appassionatamente" e "All The Money of the World", e' morto nella sua casa del Connecticut a 91 anni. Plummer aveva vinto un Oscar nel 2011 per "Beginners"

Plummer e Julie Andrews NEL 2015 Plummer Christopher Plummer christopher plummer in tutti i soldi del mondo christopher plummer christopher plummer e julie andrews in tutti insieme appassionatamente christopher plummer Christopher Plummer dan friedkin christopher plummer KEVIN SPACEY CHRISTOPHER PLUMMER UN GIOVANE Christopher Plummer