È MORTO L’ATTORE MICHAEL GAMBON, IL PROFESSOR SILENTE DI “HARRY POTTER” – AVEVA 82 ANNI E SI È SPENTO IN OSPEDALE, PER LE CONSEGUENZE DI UNA POLMONITE – IRLANDESE DI NASCITA, INIZIO' LA CARRIERA IN TEATRO, SOTTO LA GUIDA DI LAURENCE OLIVIER – AL CINEMA HA RECITATO IN FILM D'AUTORE COME “IL CUOCO, IL LADRO, SUA MOGLIE E L'AMANTE” DI PETER GREENAWAY E IN SUCCESSI COME “IL MISTERO DI SLEEPY HOLLOW” DI TIM BURTON – MA IL SUO RUOLO PIÙ RICONOSCIBILE È STATO QUELLO DEL PRESIDE DELLA SCUOLA DEL MAGHETTO... – VIDEO

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di un grande attore. Sir Michael Gambon è morto in ospedale, a causa delle complicazioni legate ad una polmonite. […] La carriera di Gambon, durata più di cinquant'anni, è stata lunga e costellata di successi. Ma tra tutti i ruoli, ce n'è uno che lo ha reso particolarmente celebre e amato dal pubblico: quello del professor Silente nella saga di Harry Potter.

Irlandese di nascita, Michael Gambon ha iniziato a lavorare per il National Theatre, sotto la guida di Laurence Olivier, per poi ottenere ruoli importanti nel teatro e nel cinema. Negli anni '80, ha interpretato ruoli memorabili come Re Lear e Otello per il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company. Ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Laurence Olivier Theatre Award e il London Evening Standard Theatre Award, oltre a quattro BAFTA, due RTS Awards e un Olivier.

Nel mondo del cinema, Gambon ha recitato in film di grande successo come Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante (1989) di Peter Greenaway e Il mistero di Sleepy Hollow (1999) di Tim Burton. Ma è stata la sua interpretazione di Albus Silente nella saga di Harry Potter a renderlo famoso in tutto il mondo. Dopo la morte del suo predecessore, Richard Harris, Gambon ha preso il suo posto nella serie di J. K. Rowling, interpretando il carismatico preside di Hogwarts in tutti i film successivi.

[…] Gambon ha continuato a recitare in produzioni televisive di successo, come la serie Fortitude e la miniserie tratta dal romanzo di J.K. Rowling, Il seggio vacante. L'ultima apparizione nel 2019, in Judy, il film biografico su Judy Garland.

“Siamo devastati nell'annunciare la perdita di Sir Michael Gambon", scrivono la moglie Anne e il figlio Fergus in una commovente dichiarazione affidata all'addetto stampa. "Amato marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale, in seguito a un attacco di polmonite. Michael aveva 82 anni. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento doloroso e ringraziamo tutti per i messaggi di sostegno e amore”. […]

