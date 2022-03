MUGHINI, “INTELLETTUALE DALLA TESTA AI PIEDI, MA NON DI QUELLI CHE FANNO MORIRE DI NOIA" – TRA I CONCORRENTI DI “STAND UP! COMICI IN PROVA” (SU DISCOVERY+ DAL 6 MARZO E POI DAL 13 SU NOVE) C’E’ ANCHE IL GRANDE GIAMPIERO – "SOLO UNA VOLTA, DOPO AVER VISTO UN FILM DI STANLIO E OLLIO, HO RISO A PIU' NON POSSO. E' VERO CHE NON SONO SPASSOSO, TRANNE NELL’IMITAZIONE CHE DI ME FA TULLIO SOLENGHI, DALL’ALTRA SONO ZEPPO DI AUTOIRONIA. SFOTTERE ME STESSO E' DIVERTIMENTO SOMMO”

Michela Auriti per “Oggi”

Non solo Lol. Il nuovo modo di veicolare l’arte di far ridere si arricchisce di un inedito

esperimento. Stand up! Comici in prova (su Discovery + dal 6 marzo e poi dal 13 su Nove) mette insieme cinque professionisti della risata, che dovranno educare dieci personaggi noti alla tecnica della stand up comedy, cioe la forma di spettacolo in cui un comico si esibisce “in piedi” (stand up, appunto) davanti al pubblico.

Questi i partecipanti: Alessandro Cecchi Paone, Filippo Magnini, Sara Simeoni, Stefania Orlando, Giulia Salemi, la trainer Jill Cooper, lo youtuber Awed, il presentatore tv Tommaso Cassissa, Filippo Bisciglia e Giampiero Mughini.

«L’intellettuale dalla testa ai piedi, ma non di quelli che fanno morire di noia», come Mughini stesso si definisce, dice: «Solo una volta, dopo aver visto un film di Stanlio e Ollio, ho riso a piu non posso. Da una parte e vero che non sono spassoso, tranne nell’imitazione che di me fa Tullio Solenghi, dall’altra sono zeppo di autoironia. Sfottere me stesso e divertimento sommo».

Giulia Salemi, influencer da 1,8 milioni di followers, ora alla conduzione di GF Vip Party su Mediaset Infinity, ha abbracciato la novita con entusiasmo: «Penso di avere senso dell’umorismo e rido molto al- le mie battute. Peccato che gli altri non facciano una piega! La sfida e stata conquistare ogni singolo applauso.

Il mio compagno (Pierpaolo Pretelli, rivelazione di Tale e Quale Show, ndr) mi ha aiutata nella costruzione del monologo. Lui e molto bravo nelle imitazioni. Ho anche imparato l’importanza delle pause. Nella comicita bisogna aspettare la reazione del pubblico». Incursione tra i mentori. Debora Villa, l’unica comica del quintetto che comprende pure Francesco De Caro, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi e Antonio Ornano, spiega: «Noi donne siamo in minor numero rispetto agli uomini, ma quasi tutte affermate. La quantita non fa la qualita.

Qui in Italia siamo un passo indietro rispetto all’America, dove le attrici migliori passano dal comico al drammatico senza etichette». Il romano Scintilla conclude: «La rivelazione del programma? Una donna sorprendente. Mamma mia, ho detto donna: eh no, dai, mica ho spoilerato!»

