I PUTINIANI D'ITALIA

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, premesso che io mi vergogno a parlare delle tragedie ucraine dal comodo di un divano e senza mai avere visto nella mia vita una sola pietra di quella regione, e dunque che leggo avidamente quanti ne scrivono con cognizione di causa, Lucio Caracciolo come Domenico Quirico come il generale Fabio Mini, il cui articolo sul “Fatto” non me lo perdo mai.

Detto questo ho un certo imbarazzo a vedere di giornalisti che mettono in una lista di proscrizione altri giornalisti e mi sto riferendo agli elenchi di “filoputiniani” di cui il tuo sito si è occupato e si occupa ripetutamente. Per antica esperienza disdegno le classificazioni facili e essenzialmente polemiche, classificazioni di cui ho esperienza in prima persona. In un libro dov’erano indicati spregiativamente i nomi degli adulatori di Silvio Berlusconi trovai una volta il mio di nome, e questo perché in vista di una partita di Champions del Milan mi ero augurato che la squadra italiana vincesse.

Trovare il nome di Alessandro Orsini in una lista di “filoputiniani” è una baggianata, un insulto all’intelligenza. Orsini ha tutto il diritto di dire quello che pensa senza essere insultato. Dubito che uno come il da me stimatissimo Lucio Caracciolo gli darebbe la qualifica di ”filoputiniano”.

La tragedia ucraina è di tali proporzioni, oltre che risalire a cause che risalgono molto indietro nel tempo, da non ammettere semplificazioni polemiche distribuite a destra e a manca come fossero colpi di scimitarra. Non servono a niente, non attenuano la tragedia rappresentata dai colpi di fuoco che si susseguono a decine e decine di migliaia, non risparmiano la vita di un solo combattente o di un solo civile.

Tutto è intricatissimo. Ci sono molte e buone ragioni per mandare armi micidiali agli ucraini, c’è qualche ragione per chiedersi se a questo modo non si protrae lo stallo fra i due eserciti combattenti e dunque il prosieguo della distruzione di un’intera nazione. Non lo so non lo so non lo so. Voglio leggere e poi ragionarci sopra. Voglio sentire tutti gli strumenti dell’orchestra intellettuale. Ne voglio sapere di più di più di più. Da qualsiasi parte venga questo di più.

