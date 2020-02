MUSICA E FOA COMPARE – DURANTE L’ESIBIZIONE DI ELETTRA LAMBORGHINI NELL’ULTIMA SERATA DEL FESTIVAL IL PRESIDENTE DELLA RAI SI SPORGE PER VEDERE MEGLIO IL DIDIETRO DELL’EREDITIERA. CHE NEL FRATTEMPO AVEVA CERCATO DI DISSIMULARE I SUOI PROBLEMI DI INTONAZIONE MOSTRANDO LE SUE QUALITÀ PRINCIPALI: LE TETTE! - VIDEO + FOTOGALLERY ROMBANTE

Da www.liberoquotidiano.it

elettra lamborghini fuori di seno a sanremo 2

Semi-svestita, con tutina blu trasparente, poi il fuoriprogramma del seno, nudo, che le schizza fuori dal vestito. Con grave imbarazzo per lei e anche per Amadeus, che se l'è cavata parafrasando il titolo della sua canzone, Musica (e il resto scompare). "Dovrebbe scomparire", ha commentato il conduttore riferendosi alle forme che si sono mostrate in tutta la loro "genuinità". Si parla ovviamente di Elettra Lamborghini, che dopo il twerking ha nuovamente dato scandalo al Festival di Sanremo. E se ne parla perché sul web fa scalpore, e anche morir dal ridere, il video che potete vedere qui sotto. Ecco la Lamborghini esibirsi nella serata finale: scende dal palco e cammina davanti alla platea. E in primissima fila c'è Marcello Foa, presidente della Rai. Bene, fate molta attenzione al suo sguardo quando passa la Lamborghini: di sasso.

marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini elettra lamborghini 11 marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 6 marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini 2 fiorello amadeus elettra lamborghini elettra lamborghini 3 elettra lamborghini 13 marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini elettra lamborghini 4 marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini 1 marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini 3 elettra lamborghini 12 elettra lamborghini 1 elettra lamborghini 2 elettra lamborghini fuori di seno a sanremo 1 elettra lamborghini fuori di seno a sanremo elettra lamborghini 10