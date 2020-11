MYSS KETA C'E' O CI FA? - ''D'ALEMA MI HA SPALMATO LA CREMA SULLA BARCA A VELA. UNA VOLTA MI VENNE A TROVARE AL SOUNDCHECK DI UN CONCERTO. ERA USCITO DAL BOSCO...'' - DOMANDA: “SARÀ CONTENTA LA SIGNORA LINDA. DI D'ALEMA LEI HA PIÙ VOLTE DICHIARATO CHE SIETE STATI AMANTI E ORA AMICI”. RISPOSTA: “TUTTO AGLI ATTI. DI PIÙ NON POSSO RIVELARE” - VIDEO

Estratto dall'articolo di Stefano Mannucci per il “Fatto quotidiano”

Massimo venne a trovarmi al soundcheck. Era uscito dal bosco.

Quel Massimo?

D' Alema.

Faceste anche un selfie insieme. Ma cosa le disse 'Spezzaferro'?

Era un mio concerto nel Lazio. Mi chiese di tornare a cantare lì.

E cos' altro, Myss Keta?

Queste sono storie personali tra ex marito e moglie.

Sarà contenta la signora Linda. Non mi faccia prendere querele. Di D'Alema lei ha più volte dichiarato che siete stati amanti e ora amici, che lui ci ha provato spalmandole la crema sulla barca a vela

Tutto agli atti. Di più non posso rivelare.

Potrebbe essere Massimo il destinatario del nuovo singolo Due ?

Come dimostro nel video, siamo alle prese con un nevrotico mosaico di annunci che svela la condizione dell' Occidente contemporaneo e la saturazione del mondo post-capitalista.

Chiarissimo. Ci dev' essere lo zampino di un grande vecchio. Del resto lei favoleggia sulle sue frequentazioni con Gianni Agnelli e Salvador Dalì. Ma è troppo giovane per esser stata la musa di quelle mummie.

La realtà supera ogni immaginazione.

Mi dica un altro incontro vip, però di quelli veri.

L' anno scorso ho passato una bellissima serata con Tiziano Ferro, mi ha confessato di essere un mio fan, abbiamo cantato insieme.

2 - MYSS KETA CIRCONDATA DA MASCHERINE "ORA LE METTONO TUTTI, SONO FELICE"

Luca Dondoni per “la Stampa”

«Datemi una maschera e vi dirò la verità». Myss Keta straconosciuta diva del rap al femminile italiano tanto che il New York Times le ha dedicato una lunga intervista, cita Oscar Wilde scherzando sulla mascherina di lamé che da sempre le copre il volto dagli occhi in giù. Il 13 novembre esce Il cielo non è un limite, un ep di sette tracce che rispetto ai precedenti lavori si focalizza su un elemento naturale, l' aria intorno a noi. Anticipato dai singoli Giovanna Hardcore e Due nel disco la rapper si trasforma in sette Keta diverse.

«Ho creato dei doppelganger - racconta -, delle altre "me" che ho vestito da Marlene Dietrich, Grace Jones, da rider o da mistress. Musicalmente si va dalla jungle alla house, la mia passione più grande, e ho estremizzato la mia vocalità cantando anche in inglese, tedesco o greco antico». Gmbh, Diana e la bomba Rider Bitch rivelano una grande forza musicale mentre Photoshock richiama la house anni '90 e i synth anni '80.

«Questo disco è un figliolo nato in un momento molto pazzo ma contiene tanta istintività e sperimentazione». Le si fa notare che per colpa del Covid la sua unicità «mascherata» è venuta meno: «Quando esco e vedo tutti con le mascherine rimango sorpresa - ammette -. Sono contenta di vedere tutti con la mascherina e sono felice che non ci spaventi più come prima. Fino a un po' di anni fa la mascherina era un elemento di disturbo: ora non più».

Femminista e femminile Mess Keta è felice che Kamala Harris sia diventata la prima vicepresidente Usa anche se: «Ci sono alcune sue cose che non mi rappresentano». Anche se non ha idea di quale sarà il suo futuro «dal vivo» Keta è certa di non partecipare al prossimo Festival di Sanremo: «Ma non è detto che un giorno salga su quel palco da presentatrice». Collaborerebbe con qualche big di casa nostra? «Tiziano Ferro, ma anche Anna Tatangelo: io sono per le contaminazioni».

