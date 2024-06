NAPOLI A VOLO D’ANGELO (NINO) – LO SHOW DEL CANTANTE ALLO STADIO MARADONA, CON 50 CANZONI PER CELEBRARE I SUOI 50 ANNI DI CARRIERA, DAVANTI A OLTRE 40MILA SPETTATORI DI OGNI ETÀ: “LE SUE CANZONI RACCONTANO LA NAPOLI VERA” – SUL PALCO ANCHE MARCO MENGONI PER UN DUETTO IN “MARÌ” E UN “CLONE” DI NINO D'ANGELO DA GIOVANE, CREATO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – SUGLI SPALTI CORI, BANDIERE AZZURRE E STRISCIONI: "NINO, PE' ME SI' TU ‘O SCUDETTO" - VIDEO

VIDEO NM - Mengoni al concerto di Nino D’Angelo allo Stadio Maradona @gaetanodangelo @mengonimarco pic.twitter.com/NY6IHFOs2q — Napoli Magazine (@napolimagazine) June 30, 2024

il concerto di nino d'angelo allo stadio maradona di napoli 5

Estratto dell’articolo di Antonio Tricomi per “la Repubblica”

È anche un po' come andare alla partita ma questo — con Nino D'Angelo che ha cantato ieri sera allo stadio Maradona di Napoli di fronte a 40mila persone — è inevitabile. Il nome dello stadio, intanto. Il legame d'amicizia, a tutti noto, tra il 67enne cantante napoletano e il Pibe de oro. […]

«Per me il Napoli vince sempre, anche quando perde», dice. E "quel ragazzo della curva B", come il titolo della canzone e del film degli anni 80, decennio celebrato in questo show prodotto dalla Trident Music intitolato I miei meravigliosi anni '80... e non solo, ha ospitato come special guest Marco Mengoni, che con lui ha duettato in Marì. […]

marco mengoni nino d'angelo 1

. Il piazzale antistante lo stadio esibiva la classica coreografia del grande appuntamento sportivo, con gli striscioni e i gagliardetti del Napoli ovunque, con alcuni chioschi che esponevano la maglia azzurra, spesso naturalmente con il numero 10.

E poi, i molti ammiratori: sulla fronte o intorno ai fianchi hanno la sciarpa azzurra, con il logo della squadra del cuore e il volto del Nino anni 80 stampati sopra. Tra questi c'è Francesco, 23 anni, insieme all'amico Fulvio con le rispettive fidanzate. «Seguo Nino da quand'ero piccolo, me l'ha fatto conoscere mio padre», racconta Francesco. «Cosa mi piace di lui? Le sue canzoni, ovviamente. Ma non solo. Apprezzo il suo carattere, la sua umiltà. Si capisce che è una persona pulita, onesta».

il concerto di nino d'angelo allo stadio maradona di napoli 4

Carmela invece ha 58 anni, ma anche lei ha la bandana con l'effige di Nino. «Di lui mi piace tutto, in senso artistico intendo. Lo seguo da sempre, sono nata con le sue canzoni. Lo sento molto vicino, forse perché vengo anch'io dalla periferia, come lui. Esprime sentimenti che conosco». Altra età, differente look e diversa provenienza per la coppia Mirko e Stefania, entrambi 37enni e soprattutto milanesi, che farebbero la loro figura tra il pubblico di un concerto punk o metal: lei occhi bistrati, lui nuca tatuata.

il concerto di nino d'angelo allo stadio maradona di napoli 3

«La passione per Nino me l'ha trasmessa mio papà che è di Napoli, ma io l'ho amato subito», racconta Mirko. «Con questa passione ho contagiato Stefania. Siamo venuti da Milano apposta: molti milanesi amano Nino, la cosa non deve sorprendere». Preferisce il repertorio storico o quello più recente? «Il vecchio Nino, quello degli anni 80: canzoni che raccontano la Napoli vera. Ascolto anche rock e rap, perché la musica non ha confini».

il concerto di nino d'angelo allo stadio maradona di napoli 2

[…] E il loro idolo lo ripaga con un megashow di quasi cinquanta canzoni, un palco da grande rockstar con luci dai colori tenui e i musicisti disposti su due file. Attraverso il ledwall il Nino di oggi, completo bianco come i suoi capelli, dialoga con quello di ieri, esile e con il caschetto biondo: dialogo possibile grazie all'intelligenza artificiale. […] E sugli spalti uno striscione recitava: "Nino, pe' me si' tu ‘o scudetto".

il concerto di nino d'angelo allo stadio maradona di napoli 1 nino d angelo - concerto allo stadio maradona di napoli il concerto di nino d'angelo allo stadio maradona di napoli 6 nino d angelo allo stadio diego armando maradona di napoli marco mengoni nino d'angelo 2 CONCERTO DI NINO D'ANGELO - CLONE CREATO CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE il concerto di nino d'angelo allo stadio maradona di napoli 7