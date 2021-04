16 apr 2021 16:00

NARCISISTI E INFLUENCER, GIOITE: STANNO PER TORNARE I LIKE - INSTAGRAM PENSA DI REINTRODURRE LA POSSIBILITÀ DI MOSTRARE I "MI PIACE" RICEVUTI DAI POST: LASCERÀ AGLI UTENTI LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE SE NASCONDERLI O MENO (E ANCHE FACEBOOK VUOLE FARE LO STESSO) - TUTTO BELLO PER CHI TRAE PROFITTO DAI PROPRI SOCIAL, MA È PRASSI TRA I RAGAZZINI CANCELLARE FOTO O VIDEO QUANDO NON RICEVONO UN BUON NUMERO DI APPREZZAMENTI...