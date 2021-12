A NATALE, PERCHÉ FARE REGALI A CAZZO? FACCIAMOLI COL CAZZO! - BARBARA COSTA: "SCEGLIAMOLI PROPRIO A FORMA DI PENE! SI PUO' TROVARE TUTTO CIÒ CHE SERVE, E NON STO PARLANDO DI DILDO E SEX TOYS. E SONO OTTIMI REGALI DA METTERE SOTTO L’ALBERO: NON C’È OGGETTO PER LA CASA, PER IL BAGNO, IL SALOTTO O LA CUCINA, CHE NON SIA IN COMMERCIO A CONFORMAZIONE DI PIACEVOLE PENE" - LA LISTA E I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

tappo pene

Barbara Costa per Dagospia

A Natale, perché fare regali a caz*o? Facciamoli col caz*o! Scegliamoli proprio a forma di pene! Si va sul sicuro e non si può sbagliare se in formato pene si fanno regali utili, necessari, e che – importantissimo – rispettano i paletti delle carte di credito di ognuno di noi. A misura di pene puoi trovare tutto ciò che serve a te e ai tuoi cari, e non sto parlando di dildo e sex toys vari, OK, ci sono anche quelli, e sono ottimi regali da mettere sotto l’albero anche quelli, e però non c’è oggetto per la casa, per il bagno, il salotto o la cucina, che non sia in commercio a conformazione di piacevole pene.

tagliere pene

Pene oggetto del nostro desiderio, ci accompagna ovunque, e specie se è morbido, da accarezzare, e addormentarsi accoccolate accanto a lui, se ti regalano un pene cuscino, enorme, anche a grandezza (del corpo) naturale, e lo puoi mettere steso sul letto accanto a te, e ci puoi leggere e farci buon sesso, e pure farci stampar sopra il faccione del tuo amore. Il pene cuscino lo trovi pure in versione sedia, e in versione famiglia con mamma pene, papà pene e prole pene, e attenzione al modello con buco, che è quello dove puoi agilmente infilarci il pene e masturbare.

Di un cuscino a caz*o non sai che fartene? Ne hai già troppi? Scorri la mia lista e spunta il pene-regalo che più fa per te: hai bisogno di una chiavetta usb, di una lampada, di una penna? A forma di fallo puoi sistemare la tua scrivania, il tavolo di lavoro del partner, le ambizioni di quel tuo collega antipatico.

spugne pene

"Affetto con più gusto se ho il tagliere giusto" credo sia il regalo perfetto per ogni suocera: è la scritta la più gettonata su taglieri di legno e non, a forma di pene, e in diverse (del tagliere) misure. Meglio uno schiacciapatate? Intesi, sempre a forma di pene, ma il pene è appropriato sotto piatto di bicchieri e di tazzine, e il pene è piatto da portata e non, di coccio e non, ma pene è altresì posata da abbinare a tovaglioli penemente ornati.

tagliere formaggio pene

Il pene è cucchiaio da cucina, il pene è un lima unghie per tua sorella, cugina, prozia, e il pene è cappello, di lana, di cotone, e il pene è ritratto nei modi i più festosi sopra le mascherine: e qui può essere moscio o eretto, nudo e col preservativo coperto, e può essere pure il pene assente perché la mascherina la occupano per intero due testicoli pelosi. Il pene è mascherina ma pure da notte, e qui è per lo più rosa e per lo più in erezione, e spunta esuberante sulla fronte di chi russante la indossa.

schiacciapatate pene

Non resisti dal metterti un pene in bocca? Compra o fatti regalare un pene spazzolino (manuale o elettrico). Non ti freni dall’avere un pene tra le tue mani, tra i tuoi seni, meglio ancora nei tuoi genitali? Prendi o fatti regalare un pene-saponetta, e c’è il pene dispenser per chi preferisce il sapone (che si fa sperma) liquido. Il pene diventa una borsa dell’acqua calda, peluche e non, e il pene è tappo, è ciuccio, è apribottiglie in più versioni (anche di legno), e il pene ti regge la testa, te la sostiene e ti allevia la cervicale, e il pene ti rallegra un divano triste se ci copri quei vecchi consumati cuscini con federe a peni-schizzate.

E il pene è una candela, di multiforme colore, profumata e no, e la fragranza è a tua scelta (c’è quella pene-antitabacco). E ci sono peni candele da mettere nella stanza da bagno, per te che sei uno romantico, e ti immergi in vasca a due, o da solo e ti massaggi e ti tocchi con la spugna-pene (colori solo pastello).

rossetto pene

E il pene è un rossetto, ti si scioglie sulle labbra. Il pene è cubetto di ghiaccio, una coperta di lana per il divano, e ti ci infili per intero, testa compresa, e il freddo stai sicuro che non arriva. E il pene è un reggicalze, un orpello malandrino, ed è un vaso da fiori, fa la sua figura a centrotavola, e un pene scorre tra i capelli perché è una spazzola. Il pene è una torcia, e un pene bello eretto è un valido appendi-asciugamani. E il pene è fiocco, è la carta con cui avvolgi una o più o tutte tra queste mie idee regalo, e meno male che c’è il pene squeeze, un antistress che, e qui sarete tutti d’accordo con me, è il dono di Natale di cui tanto abbiamo bisogno. Auguri.

