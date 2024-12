A NATALE SI È TUTTI PIÙ… CATTIVI! – LE PIATTAFORME STREAMING PUNTANO SUL “NOIR” PER LE FESTE: NIENTE CINEPANETTONI, “ROM COM” NATALIZIE O STORIE SU BABBO NATALE, MA ZOMBIE, SERIAL KILLER, CRIMINI E GIOCHI MORTALI – LA SERIE PIÙ ATTESA È LA SECONDA STAGIONE DI “SQUID GAME”, LA SERIE TV DIVENTATA UN FENOMENO GLOBALE, MA ANCHE IL PREQUEL DI “DEXTER”, IL SEQUEL DI “THE WALKING DEAD”, LA SECONDA STAGIONE DI “THE BAD GUY” E… - VIDEO

Una serie tv al giorno, ogni volta un po' più cattiva. È il singolare programma delle feste proposto quest'anno dalle piattaforme in streaming. […]A dispetto della tradizione, in tv non ci saranno baci sotto il vischio, amori romantici o storie edificanti: al loro posto arriveranno zombie, spie fedifraghe, serial killer in erba e – non ultimo – giochi fatali da far rivalutare la famigerata tombolata con i parenti.

Partiamo dal titolo più atteso: quello che ci terrà compagnia proprio nelle feste, tra un brindisi e l'altro. Dopo ben tre anni di attesa, il 26 dicembre arriva su Netflix la seconda stagione di Squid game. La strategia del rilascio a sole 24 ore dal Natale è chiara: il day after ci trova tutti, stremati e satolli, sul divano in cerca di qualcosa da vedere.

Gli abbonati avranno quindi tempo e voglia di spendere quelle due, tre ore davanti alla tv. Tuttavia Squid Game non rispecchia esattamente l'atmosfera sognante e spensierata di quei giorni: com'è noto la trama ruota attorno a quattrocento disperati, per lo più ludopatici e pieni di debiti, che sentono di non avere più nulla da perdere.

Così accettano di partecipare a questo gioco segreto dove il vincitore si porterà a casa un montepremi da capogiro, mentre tutti gli altri moriranno. […] Difficile avere l'happy end solitamente garantito dalle storie natalizie.

Da giovedì è disponibile su Netflix Black Doves: ambientata in una bellissima Londra addobbata per le feste, con tanto di neve e canti di voci bianche, ha per protagonista Helen Webb (Keira Knightley), una donna dalla doppia vita. Ufficialmente è una devota madre e moglie, di fatto è una spia che deve monitorare le attività del marito politico, Segretario di Stato per la Difesa inglese. Tutto fila liscio finché il suo amante segreto non viene ritrovato morto: Helen decide di indagare, aiutata dall'amico Sam (Ben Whishaw), e finirà per ritrovarsi immischiata nella malavita londinese.

Da qualche giorno è arrivata su Prime Video anche la seconda stagione di The bad guy: un gioiellino di spietata criminalità, con protagonisti Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio.

La sua originalità sta nell'aver dato vita a un paladino della lotta antimafia, il magistrato Nino (Lo Cascio), che decide di passare dalla parte dei nemici nel momento in cui viene accusato ingiustamente di collusione con Cosa Nostra. […]

L'asticella dell'ansia schizzerà poi decisamente in alto il 13 dicembre quando sulla piattaforma Paramount+ debutterà l'atteso prequel Dexter: original sin. Qui il celebre serial killer Dexter Morgan è ancora un giovane ragazzo di belle speranze (Patrick Gibson, già visto in The OA) impegnato in uno stage di Medicina legale presso il Dipartimento di polizia di Miami: non proprio la mansione ideale se si hanno istinti omicidi. Scopriremo come, e soprattutto chi, lo aiuterà a gestire la sete di sangue dando vita al suo celebre codice.

[…] Dopodiché ci sarà un'invasione di zombie: il 30 dicembre arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW lo spin off The walking dead: the ones who live. […] Infine se il finale di Yellowstone, dal 20 dicembre su Sky e NOW, porta in scena i dissidi parentali in salsa western, non stende certo l'elogio alla rettitudine la dramedy No Good deed, dal 12 dicembre su Netflix: una coppia di sposi cerca di vendere la propria casa, mentendo sul suo oscuro segreto. Buone feste «cattive» a tutti...

