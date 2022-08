IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE È ANDATO CARLETTO BONOMI, 85 ANNI, GENIALE VOCE DI TANTI CARTONI ANIMATI, DA “LA LINEA” A “PINGU”, MA FINO AL 2008 ANCHE L'INCONFONDIBILE VOCE DELLE FERROVIE DELLO STATO ALLA STAZIONE DI MILANO E DI FIRENZE - LO INCONTRAI QUALCHE ANNI FA IN UN RESIDENCE PER ANZIANI DOVE NON VOLEVA STARE, E MI STUPI' IL CANDORE AL PUNTO CHE MI È SEMBRATO QUASI L'ANIMA DI QUESTI PERSONAGGI PIÙ CHE UN DOPPIATORE…" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

CARLO BONOMI

Se ne è andato Carlo o Carletto Bonomi, 85 anni, geniale voce di tanti cartoni animati, da La Linea, dove era l'irascibile omino ideato da Osvaldo Cavandoli che parlava un incomprensibile grammelot lombardo commentato dalle musiche di Franco Godi, al tenerissimo pinguino Pingu per i bambini più piccoli a Bern in Carletto principe dei mostri".

Ma fino al 2008 fu anche l'inconfondibile voce delle Ferrovie dello Stato alla Stazione di Milano e di Firenze. Irascibile, buffo, milanesissimo e a suo modo tenero, come lo erano tanti vecchi milanesi alla Piero Mazzarello, si chiuse dentro la sua città concedendo poco al resto del mondo.

CARLO BONOMI

Come attore in video fece pochissimo, ricordo un'apparizione nello sceneggiato tv del 1968 "La freccia nera", ma come voce doppio' qualsiasi carosello o cartone animato con una grazia e un'attenzione infinita nei grandi studi milanesi degli anni 60 e 70 per poi trovare la sua fortuna nea Linea. Lo incontrai qualche anni fa in un residence per anziani dove non voleva stare, e .i stupi' il candore con cui raccontava la propria vita e la costruzione di tanti personaggi. Così simili a lui. Al punto che mi è sembrato quasi l'anima di questi personaggi più di un doppiatore.

