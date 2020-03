IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – IL CINEMA HORROR PIANGE OGGI UNO DEI SUOI GRANDI MAESTRI DEGLI ANNI ’80, STUART GORDON, 72 ANNI, REGISTA DI FILM CULTISSIMI COME “RE-ANIMATOR” E “FROM BEYOND” – SOFISTICATO, DIVERTENTE, COLTO, SEMPRE PRONTO A MISCHIARE L’HORROR CON IL SESSO CON UNA CERTA ELEGANZA, SI DOVETTE MUOVERE DA INDIPENDENTE IN UN MERCATO NON CERTO FACILE – VIDEO + FOTOGALLERY PORNO-HORROR

Stuart Gordon rip

Marco Giusti per Dagospia

stuart gordon re animator by stuart gordon 1

Il cinema horror piange oggi uno dei suoi grandi maestri degli anni ’80, Stuart Gordon, 72 anni, regista di film cultissimi come “Re-Animator” e “From Beyond” con Jeffrey Combs e Barbara Crampton, ma anche di film più autoriali come “Edmond” con William Macy, tratto da una sceneggiatura di David Mamet e presentato al Festival di Venezia nel 2005 all’epoca di Marco Muller. La sua attrice preferita, Barbara Crampton, lo descrive oggi su Twitter come “Un talento enorme, vibrante e sconvolgente. Ha creato innumerevoli momenti nel film che sono stati allo stesso tempo divertenti, spaventosi, audaci e intelligenti. Ha creato la mia carriera. Ho perso un caro amico. Ho il cuore spezzato. Nessuna parola può rendergli giustizia”.

An enormous talent, vibrant & boundary breaking, his work was in a class by itself. He created countless moments on film which were at once, funny, scary, daring & smart. He gave me my career. I lost a dear friend. I’m heartbroken. No words can do him justice. RIP Stuart Gordon — Barbara Crampton (@barbaracrampton) March 25, 2020

re animator stuart gordon

Sofisticato, divertente, colto, di grande intelligenza e spirito, sempre pronto a mischiare l’horror con il sesso con una certa eleganza, per difendere il suo cinema Stuart Gordon si dovette muovere da indipendente in un mercato non certo facile.

Nato a Chicago nel 1947, inizia a far teatro all’Università con una messa in scena politico-psicanalitica di “Peter Pan” che lo farà arrestare per oscenità e poi cacciare dalla stessa università. Fonda così l’Organic Theather muovendosi da Chicago in giro per l’America con un celebre testo di David Mamet, “Sexual Pervertsity in Chicago”, seguito da “Bleacher Buns” e “PS/Pronto soccorso”, che diventerà addirittura una serie tv.

re animator by stuart gordon 1 stuart gordon

Nei primi anni ’80 con Brian Yuzna e Charles Band fondano l’Empire Pictures per produrre i loro film in maniera indipendente. Nasce così “Re-Animator”, interpretato da Jeffrey Combs, tratto da un racconto di H. P. Lovecraft, che vince a Cannes il primo premio alla Semaine de la Critique nel 1985. Seguirà un altro film tratto da Lovecraft, “From Beyond – Terrore dall’ignoto”.

stuart gordon re animator

re animator by stuart gordon

“I puristi di Lovecraft”, disse Stuart Gordon difendendo i suoi film dall’accusa di mettere troppe scene spinte nei suoi horror, “sono sempre molto arrabbiati con me perché riempio sempre tanta nudità in questi film, e non c'è nudità in Lovecraft. Ma la mia argomentazione è che c'è una tremenda sessualità in Lovecraft e una paura del sesso, al punto che l'atto riproduttivo è trasformato in qualcosa di mostruoso. Anche se non si esplicita con il sesso, Lovecraft ci si riferirà costantemente nelle sue storie.

dolls bambole stuart gordon 1

E in un film, devi usare le immagini per mostrare le cose”. Dirige poi “Dolls- Bambole” e “Robojox”. Suo è anche il soggetto di un film di grande successo per ragazzi come “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”, che avrà pure un alterttanto fortunato sequel. Gira una sua versione di “Il pozzo e il pendolo” da Edgar Allan Poe con Lance Henrikson, Oliver Reed e il nostro Benito Stefanelli, il più ricco “2013 - La fortezza” con Christopher Lambert, “Dagon”, “Kings of Ants”, fino a “Edmond” nel 2005 e “Stuck” nel 2007 con Mena Suvari.

