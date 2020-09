IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – GIORNATACCIA PER HOLLYWOOD. PERDIAMO ANCHE MICHAEL CHAPMAN, 84 ANNI, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA DI DUE CAPOLAVORI DEL CINEMA AMERICANO COME “TAXI DRIVER” E “TORO SCATENATO” DI MARTIN SCORSESE. FURONO DUE RIVELAZIONI PER I NOSTRI OCCHI. E SE NON BASTASSERO QUESTI DUE TITOLI METTEREI SUL PIATTO ANCHE “BAD”, VIDEO DIRETTO DA SCORSESE PER MICHAEL JACKSON E “L’ULTIMO VALZER”, DEDICATO ALL’ULTIMO CONCERTO DELLA BAND DI ROBBIE ROBERTSON CON BOB DYLAN - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Giornataccia per Hollywood. Perdiamo anche Michael Chapman, 84 anni, direttore della fotografia di due capolavori del cinema americano come “Taxi Driver” e “Toro scatenato” di Martin Scorsese. Credo che non si fosse mai vista una New York come quella fotografata di notte da Chapman in “Taxi Driver”, commentata dalla musica di Bernard herrman a bordo del taxi di Travis Bickle alias Robert De Niro. Rimanemmo tutti incantati. E in “Toro scatenato”, Chapman seppe ricreare in bianco e nero la stessa densità che vedevamo nelle fotografie di boxe degli anni ’60.

Furono due rivelazioni per i nostri occhi. E se non bastassero questi due titoli metterei sul piatto anche “Bad”, il video diretto da Scorsese per Michael Jackson e “L’ultimo valzer”, sempre di Scorsese, dedicato all’ultimo concerto della Band di Robbie Robertson con Bob Dylan. Chapman ha fatto un lavorato incredibile per il cinema della New Hollywood negli anni ’70.

Nato ovviamente a New York nel 1935, diventa operatore alla macchina a metà degli anni ’60 per un film abbastanza ignoto con Sal Mineo, “Il sadico” di Joseph Cates, poi per il bellissimo “Mariti” di John Cassavetes, dove la fotografia è di Victor J. Kemper, e diventa poi il principale assistente e collaboratore alla macchina di un genio della fotografia come Gordon Willis, che firmerà un capolavoro come “Il padrino” di Francis Coppola, ma anche “Loving” di Irvin Kerschner, “Il padrone di casa” di Hal Ashby, “Piccoli omicidi” di Alan Arkin, “Una squillo per l’ispettore Klute” di Alan Pakula.

E’ evidente che Michael Chapman abbia imparato tutto quello che doveva imparare da Gordon Willis, che dopo “Il padrino” era diventato forse il più importante direttore della fotografia del momento. Quando si stacca di Willis e gira da direttore della fotografia “L’ultima corvé” di Hal Ashby, ci rendemmo conto che Chapman aveva la stessa stoffa del suo maestro. Prima aveva forse girato, senza fimarlo, “The Slumber Party Massacre”, uno splatter diretto da Amy Jones, che diventerà poi sua noglie.

Si lega poi a un regista sottile e importante come Philip Kaufman per l’avventuroso “The White Dawn”, che non arriverà mai in Italia, e per una serie di film che girerà negli anni ’70 e ’80, da “Terrore nello spazio profondo”, remake del celebre film dei baccelloni giganti di Don Siegel, a “The Wanderes”, risposta a “The Warriors”.

Ma sarà l’incontro con Martin Scorsese per “Taxi Driver” nella loro New York violenta e fascinosa a dare a Chapman l’opportunità di dimostrare la sua grandezza. Girerà poi per Martin Ritt il non fortunato “Il prestanome” con Woody Allen e Zero Mostel, con James Toback “Fingers” con Harvey Keitel, con Paul Schrader “Hardcore”, tutti film che girano attorno al nuovo modello di cinema portato avanti da Scorsese e Coppola.

Ma Chapman realizzerà anche progetti più complessi come “Il mistero del cadavere scomparso” di Carl Reiner, dove il suo detective, Steve Martin, parla con i grand attori dei noir del passato, o “Space Jam”, che mescola animazione e riprese dal vivo. I suoi film da regista, penso a “Il ribello” con Tom Cruise, che non vediamo da anni, il cavernicolo “Cro Magnon”, in realtà non funzionarono moltissimo e dimostrarono che non sempre un grande direttore della fotografia è anche un grande regista.

