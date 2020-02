IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – PAOLO GUERRA, 70 ANNI, SE NE VA NELLA SUA MODENA, CHE NON AVEVA MAI LASCIATO. IL SUO CAPOLAVORO FU PUNTARE SULLA COMICITÀ DI ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, CHE ORA PERDONO MOLTO PIÙ DI UN AGENTE O UN PRODUTTORE - POTEVAMO CAPIRLO VEDENDO IL FINALE TRISTE DEL LORO ULTIMO FILM, “ODIO L’ESTATE” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Potevamo capirlo vedendo il finale triste di “Odio l’estate”, l’ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Quella tristezza era dedicata alla malattia inesorabile che aveva colpito il loro storico agente e produttore, Paolo Guerra, fondatore della Agidi, con la quale aveva realizzato tutto i film del trio, fin dal primissimo, “Tre uomini e una gamba”.

Storico agente di attori e cantanti, promoter di concerti anche internazionali, potente produttore cinematografico, Paolo Guerra, 70 anni, se ne va nella sua Modena che non aveva mai lasciato. Nella sua lunga e fortunata carriera, assieme alla moglie Emanuela Rossi, aveva curato artisti del calibro di Paolo Rossi, Enzo Jannacci, Angela Finocchiaro, Bebo Storti, Raul Cremona, Enrico Ruggeri. Aveva portato in giro in Italia gruppi storici come Siouxsie and the Banshee, The Lounge Lizards, Echo and the Bunnymen. Il suo capolavoro fu però puntare sulla comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo, che seguiva fin dai tempi del programma di Rai Tre “Su la testa” con Paolo Rossi e Cochi e “Cielito lindo” con Claudio Bisio. Quando altri produttori cinematografici pensarono a lanciarli in un film, Paolo Guerra preferì tenerseli per sé e diventare lui il loro produttore.

Nacque così nel 1997 “Tre uomini e una gamba”, diretto da Massimo Venier, primo film prodotto da Paolo Guerra, un successo da 45 miliardi di lire del tempo, paragonabile solo a quello dei film di Checco Zalone prodotti da Pietro Valsecchi. Con la differenza che Paolo Guerra, oltre a averli seguiti fin dagli esordi teatrali, era produttore in proprio, e non era l’esecutivo di Medusa. Dovendo gestire un miracolo comico del genere, Guerra spostò molte delle sue attività nel cinema, ottenendo nuovi successi con i successivi film del trio, “Così è la vita”, ancora con Marina Massironi, “Chiedimi se sono felice”, dove, oltre alla Massironi, troviamo Paola Cortellesi e il duo comico siciliano Ficcara e Picone.

E’ poi la volta di “La leggenda di Al, John e Jack”, e “Tu la conosci Claudio”, sempre diretto da Massimo Venier con il lancio ufficiale di Paola Cortellesi. Con “Il cosmo sul comò”, Paolo guerra sostituì Venier alla regia con Marcello Cesena, poi con Paolo genovese per “La banda dei Babbi Natale”, che fu un grande successo e lanciò al cinema Angela Finocchiaro.

Cià lo convinse a produrre un intero film dedicato alla Finocchiaro, “Ci vuole un fisico”, diretto da Sophie Chiarello con Giovanni Storti e Elio come partner maschili, ma non fu un successo. Eì poi la volta di “Il ricco, il povero e il maggiordomo” diretto da Morgan Bertacca con il trio e Francesca Neri. Con “Fuga da Reuma Park”, diretto ancora da Morgan Bertacca sembrava esaurita la vena comica di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma il successo del recente “Odio l’estate”, che vede il ritorno alla regia di Massimo Venier, sembra un po’ della vecchia magia sia tornata. Per Aldo, Giovanni e Giacomo perdere Paolo Guerra è qualcosa di molto di più di perdere un agente o un produttore.

