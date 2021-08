IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – SE NE VA A 93 ANNI PATRICIA ALMA HITCHCOCK, DETTA PAT, FIGLIA DI SIR ALFRED E DI ALMA REVILLE, MORTA A THOUSAND ACRES IN CALIFORNIA - CARUCCIA, MA CERTO NON UNA BELLEZZA DA STAR DEL CINEMA, BRAVA, MA COME TANTE ALTRE, PENSANDO CHE NON AVREBBE FATTO UNA VERA CARRIERA A HOLLYWOOD E LE UNICHE PARTI LE AVREBBE AVUTE NEI FILM DEL PADRE, DECISE DI DEDICARSI INTERAMENTE ALLA FAMIGLIA. COSÌ LASCIÒ IL CINEMA. DOPO PERÒ AVER GIRATO UNA DECINA DI TELEFILM DELLA SERIE “ALFRED HITCHCOCK PRESENTS” E “PSYCHO”, DOVE INTERPRETA CAROLINE, E SCOMPARVE DI SCENA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

patricia e alfred hitchcock

Non deve essere stato facile essere l’unica figlia di Alfred Hitchcock, soprattutto facendo l’attrice. Se ne va a 93 anni Patricia Alma Hitchcock, detta Pat, figlia di Sir Alfred e di Alma Reville, nata a South Kensington nel 1928 e morta a Thousand Acres in California.

patricia hitchcock

Anche se seguì i genitori quando si spostarono a Hollywood, proprio assecondando i suoi desideri, il padre e la madre, attrice, decisero di farla studiare in Inghilterra per farne una buona attrice di teatro, prima che di cinema a Hollywood, dove, diceva cinicamente Sir Alfred, "they needed a maid with an English accent", “Hanno bisogno di una cameriera con accento inglese”.

patricia hitchcock in psycho

Fece così il suo debutto sui palcoscenici londinesi e solo successivamente il padre la chiamò per piccole, ma curiose parti nei suoi film.

La vediamo così, buffa, un o’ tonda, con gli occhiali, simpatica, in “Paura sul palcoscenico”, “L’altro uomo”, “Psycho”, che alternò a partecipazioni a tv movie e serie televisive negli anni ’50, cominciando col primissimo “The Case of Thomas Pyke” nel 1949, proseguendo con “Suspence”, “My Little Margie”, “Playhouse 90”.

patricia hitchcock con il mario joseph o' connel jr nel 1952 insieme al padre alfred e alla madre alma

La troviamo anche in altri film dei primi anni ’50, “Un monello alla corte d’Inghilterra”, “I dieci comandamenti”. Caruccia, ma certo non una bellezza da star del cinema, brava, ma come tante altre, pensando che non avrebbe certo fatto una vera carriera a Hollywood e le uniche parti le avrebbe avute nei film del padre, dopo aver incontrato in un viaggio in Italia il suo futuro marito, Joseph Edward O’Connell, decise, d’accordo coi genitori, di dedicarsi interamente alla famiglia. Così lasciò il cinema.

Dopo però aver girato una decina di telefilm della serie “Alfred Hitchcock Presents” e “Psycho”, dove interpreta Caroline, e scomparve di scena. Ebbe tre figlie femmine, Mary Stone, Tere Carrubba e Katie Fiala e visse una vita felice insieme al marito, scomparso una ventina d’anni fa.

patricia hitchcock con il padre sul set di L'ALTRO UOMO

A metà degli anni ’70 riapparve però al cinema in tre film, due tvmovie “Ladies of the Corridors” e “Six Characters in Search of Author”, e il film “Skateboard”. Nel 2003 scrisse un fondamentale libro “Alma Hitchcock: The Woman Behind The Man”, dove spiegò il ruolo della madre a fianco del marito per la costruzione artistica di quello che era il loro cinema.

alfred e patricia hitchcock patricia hitchock in L'ALTRO UOMO patricia e alfred hitchcock patricia hitchcock nel 1984 alma patricia e alfred hitchcock