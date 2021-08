19 ago 2021 18:13

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - PERDIAMO ANCHE SONNY CHIBA, 83 ANNI, COLPITO DAL COVID 19, L'INDIMENTICABILE HATTORI HANZO DI "KILL BILL", CHE COSTRUISCE LA SPADA SPECIALE PER LA SPOSA DI UMA THURMAN, NONCHÉ GRANDISSIMA ACTION STAR GIAPPONESE NEGLI ANNI 60 E 70, ATTIVO IN PIÙ DI 200 FILM – RISPETTO A BRUCE LEE, SOPRATTUTTO CON I FILM DELLA SAGA "THE STREET FIGHTER", È STATO UN ANTIEROE VIOLENTO E CINICO CHE NON RISPETTAVA NULLA E SI MUOVEVA NON PER L'ONORE, MA SOLO PER SOLDI. CINTURA NERA PER SEI VOLTE, DEVE RINUNCIARE A UN SICURO FUTURO OLIMPIONICO QUANDO… - VIDEO