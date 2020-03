IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA ANCHE DAVID PAUL, 62 ANNI, UNO DEI DUE FRATELLI BARBARI, SIMPATICI CULTURISTI AMERICANI GEMELLI DALLE LUNGHE CHIOME E DAI BICIPITI GONFIATISSIMI, CHE NEGLI ANNI ’80 EBBERO UN MOMENTO DI GLORIA GRAZIE AL NOSTRO CINEMA DI GENERE - GRAZIE ALLA LORO BELLEZZA UN PO’ COATTA E AL FATTO DI ESSERE GEMELLI, EBBERO QUALCHE PARTICINA FINO AL FENOMENALE FANTASY-PEPLUM “THE BARBARIANS & CO” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ecco. Se ne va anche David Paul, 62 anni, uno dei due fratelli Barbari, simpatici culturisti americani gemelli dalle lunghe chiome e dai bicipiti gonfiatissimi, che negli anni ’80 ebbero un momento di gloria grazie al nostro cinema di genere. David e suo fratello gemello Peter, nati a Hartford nel Connecticut nel 1957, dopo essere esplosi nelle palestre americane , come la Gold’s Gym di Venice, grazie alla loro bellezza un po’ coatta e al fatto di essere gemelli, ebbero qualche particina nel cinema, “D.C.Cab” e “Flamingo Kid”, per poi avere il ruolo da protagonisti del fenomenale fantasy-peplum di Ruggero Deodato “The Barbarians&Co” nel 1987.

Lì, nei pochi abiti di Gore e Kutcher, David e Peter Paul ebbero la loro grande occasione di esplodere nel cinema di genere internazionale. Girato fra Torcaldara e le grotte di Salone, alle porte di Roma, in mezzo a vere facce americane, il cattivo Richard Lynch, ma anche a tanti veri maestri del menamose romano, Giovanni Cianfriglia, Franco Daddi, ma c’erano pure il mangiafuoco Osiride Pevarello, Lucio Rosato e la bella Raffaella Baracchi, i gemelli combattevano il male fra gli effetti speciali dei fratelli Paolocci. Il loro ruolo da bambini lo ebbero Pasquale e Luigi Bellezecca.

Deodato ne ha sempre parlato come uno dei suoi film migliori, che si è divertito molto a fare. I due gemelli, ricordava, erano un po’ pazzi, ogni mezzora dovevano farsi siringhe su siringhe per conservare i muscoli. Il film uscì in tutto il mondo e ebbe anche buone critiche. I due gemelli comparivano pure, anche se nessun sito lo riporta, nel delirante porno soft di Sergio Bergonzelli “Tentazione” con la bellissima Trine Michelsen, una danese che ebbe un certo successo con “La bonne” di Samperi, e con la stellina dell’hard Olovia Link.

In “Tentazione” i due gemelli prendono Trine nuda uno per una gamba e uno per l’altra come aprendola in due mostrando al pubblico non diciamo cosa. Scena assurda di un film totalmente fuori di testa. Trine Michelsen poi ritornò in patria dove incontrò Lars Von Trier per “Idioti”, e dette scandalo con una celebre di sesso reale, per poi morire tragicamente qualche anno dopo.

I due gemelli, invece, ritornarono in patria, girarono una serie di commedie da protagonisti, “Due gemelli e una monella”, “Doppio colpo a Las Vegas”, “Twin Sitters”. Oliver Stone li volle in “Assassinati nati” per una scena con Robert Downey Jr che venne tagliata nella versione cinematografica. David diventò anche fotografo di un certo valore, ma anche produttore e regista di un film da festival sulla loro vita, “Faith Street Corner Tavern”, dimostrando che non era soltanto un culturista pieno di muscoli.

