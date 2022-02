IL NEMICO DEL MIO AMICO E' MIO OSPITE - A "CHE TEMPO CHE FA", SU RAITRE, FABIO FAZIO DA' SPAZIO AL DIRETTORE DEL "RIFORMISTA" PIERO SANSONETTI, CHE PIU' DI TUTTI STA INFILZANDO UNA TRASMISSIONE DI RAITRE, CIOE' "REPORT", E IL SUO CONDUTTORE SIGFRIDO RANUCCI - IL "FATTO QUOTIDIANO": "PIU' SPARI CONTRO I SUOI PROGRAMMI E PIU' IN RAI TI INVITANO. A FARLO E' LA RAITRE DIRETTA DA FRANCO DI MARE DOVE VA IN ONDA 'REPORT'..."

Estratto dell'articolo di Gianluca Roselli per “il Fatto quotidiano”

fabio fazio 2

Più spari contro i suoi programmi e più in Rai ti invitano […] Domenica sera a Che tempo che fa Fabio Fazio ha ospitato il direttore del Riformista Piero Sansonetti insieme a quello di Tgcom Paolo Liguori. Il motivo era il lancio della tv del Riformista, che da poco ha visto la luce, in joint venture con il Tgcom di Mediaset […] il Riformista è il giornale che più sta sparando contro un altro programma Rai, Report di Sigfrido Ranucci.

Piero Sansonetti

[…] Tra l'altro a farlo è la stessa rete, la Rai3 diretta da Franco Di Mare, dove va in onda Report, che riprenderà in aprile. […] Il Riformista […] è uno dei quotidiani più schierati contro Report. Dal 9 febbraio, ha dedicato sette articoli a Sigfrido Ranucci, innanzitutto sul caso degli insulti via sms tra il conduttore e i parlamentari Andrea Ruggieri ( FI ) e Davide Faraone (Iv) per il caso delle presunte molestie del conduttore a due giornaliste svelate da una lettera anonima, caso finito nel nulla dopo un audit interno in Rai.

Ma il Riformista ha preso la palla al balzo per andare a ripescare una vecchia storia del 2014 per cui Ranucci è stato prosciolto da due Procure (anche se ora la Corte dei Conti indaga per danno erariale): un filmato in cui il giornalista tratta per acquisire un video compromettente sull'ex sindaco di Verona, Flavio Tosi. Secondo il Riformista, Report sarebbe una sorta di centrale di dossieraggio che usa soldi pubblici per acquisire materiale, ma la vicenda era già stata archiviata dalla magistratura, con tante scuse a Ranucci.

SIGFRIDO RANUCCI SIGFRIDO RANUCCI