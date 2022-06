NESSUN FILM PORNO PER ARISA E ROCCO SIFFREDI. ECCO COSA BOLLE IN PENTOLA TRA I DUE –

Ivan Rota e il vecchio sparring partner Sor Rotella

rocco siffredi

Nessun film porno per Arisa e Rocco Siffredi. Le due star hanno un progetto discografico molto particolare. In uscita, si dice , a settembre. Materiale top secret , ma non si tratta di solo sesso. Sulla scia delle scandalosa Je t’aime, moi non plus “ansimata “ decenni orso da Jane Birkin e Serge Gainsbourg.

Regina dell’ Isola dei Famosi, ma anche delle bufale. Carmen Di Pietro ha sempre detto che il figlio non esce mai nemmeno il sabato e che non è mai stato in vacanza da solo. Lo sgamatissimo figlio é stato al gioco. In verità esce sempre da solo ed é stato a Londra a studiare…

Ieri sera, sempre Alessandro Iannoni ha finto di mostrarsi geloso dell’amicizia della mamma Carmen Di Pietro con il palestrato e tatuatissimo Luca Daffrè . Lei lo chiama “il mio toy boy” e lui dice di preferirla alla giovane Maria Laura De Vitis. Vabbé…

Dopo la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi , è crisi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. Dopo aver mostrato un estratto della lite tra Lory e Marco avvenuta nel residence in Honduras, dove lei lo ha invitato a tornarsene a casa della di lui mamma. Lui non l’ha difesa da gruppo è in collegamento è andata su tutte le furie e non ha voluto sentir ragioni. Cambierà idea? La Del Santo si è anche scagliata contro Vladimir Luxuria accusandola di aver dato una falsa immagine di lei.

arisa

Primo finalista dell’Isola dei Famosi é Nicolas Vaporidis. Torna in Italia Gennaro Auletto che perde al televoto contro l’imbattibile Pamela “non è la Rai” Petrarolo. A fine puntata ad andare in nomination per volere dei naufraghi è Nick. La leader Carmen Di Pietro ha invece mandato in nomination Mercedesz Henger. Si é aperto ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Nick e Mercedesz Henger?

Alba Parietti ha scoperto che negli ultimi tempi gli sono spariti da casa numerosi capi di abbigliamento tra cui alcuni abiti del suo amico Gianni Versace e diverse scarpe di Jimmy Choo. Pur sospettando di alcune persone, ha deciso di non denunciarle. Da quando é legata a Fabio Adami é diventata un agnellino.

stefano de martino belen

Torna la voce di un’intensa amicizia tra Andrea Delogu e Stefano De Martino che insieme conducono il programma Tonica. Lei peró é legata al giovane modello Luigi Bruno. Per De Martino alcuni parlano di crisi con la ritrovata Belen Rodriguez che ha pubblicato un post sibillino con una frase da una canzone di Jovanotti: “Buonanotte con delle verità…”. Boh!

Loredana Berté come sempre dalla parte dei giovani. Ora a accettato di fare un duetto con Franco 126, romano di Trastevere. La canzone Mare Malinconia é, come dice lei, un bomba. Diversa da tutti i tormentoni estivi, un mix tra rap e sonorità napoletane stile Murolo. Secondo molti critici la più bella canzone dell’anno. Da ascoltare.

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita una serata dedicata interamente al grande cinema con Abel Ferrara: il 17 giugno all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano.Una serata dal programma ricco che si aprirà con la proiezione del cortometraggio di Chiara Caselli “Molly Bloom” (2016, 20’), presentato al Festival di Venezia 73 nella sezione Orizzonti.

andrea delogu

Selvaggia Roma ha così commentato il compleanno dì Lulú Selassiè:”Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici , una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”. Giacomo Urtis ha risposto per le rime : “Ci conosciamo, con le sorelle Selassié e gli amici c’erano, ma ovviamente non abbiamo fatto la foto con la squadra di calcio. Quando ti senti triste e vuoi dei brividi, pensa alla tua vita, al tuo percorso, al GF oppure alla tua carriera da attrice”.

lory del santo marco cucolo loredana berte canta il mare di inverno 1 alba parietti

andrea delogu a tonica 2 andrea delogu 6 andrea delogu 4 andrea delogu 1 ANDREA DELOGU andrea delogu. andrea delogu 6 Andrea Delogu Andrea Delogu Andrea Delogu Ema Stokholma andrea delogu stracult live show Andrea Delogu Andrea Delogu Andrea Delogu Andrea Delogu andrea delogu andrea delogu ANDREA DELOGU ANDREA DELOGU loredana berte