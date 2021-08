NICO, L’”EROINA” DEL ROCK - PER ANDY WARHOL, CHE LA LANCIÒ NEI VELVET UNDERGROUND, ERA COME "UN COMPUTER IBM CON UN ACCENTO ALLA GARBO" - PER CALMARE IL BAMBINO AVUTO DA ALAIN DELON, NICO GLI SPALMÒ LE GENGIVE DI EROINA - NEL 1964 INCONTRÒ BOB DYLAN A PARIGI: IN CAMERA DA LETTO PER "UNA SERA E UNA SETTIMANA" - NICO CONCLUSE LA RELAZIONE CON LOU REED, DICENDO: "NON POSSO PIÙ FARE L'AMORE CON GLI EBREI" - NEL 1971 NICO RUPPE UNA BOTTIGLIA DI VETRO IN FACCIA A UNA RAGAZZA DI COLORE CHE SI LAMENTAVA DELLA DISUGUAGLIANZA RAZZIALE - LEONARD COHEN: "DOPO 5 MINUTI MI HA DETTO DI DIMENTICARLA PERCHÉ ERA INTERESSATA SOLO AI GIOVANI". AVEVO 33 ANNI’’ - E NON ERANO SOLO UOMINI: RELAZIONI LESBO CON JEANNE MOREAU E L'ICONA DELLA MODA COCO CHANEL - VIDEO

Tom Leonard per il Daily Mail

christa paffgen in arte nico 22

Nico faceva girare la testa ovunque andasse, così bella che un amico invidioso sosteneva che anche i mobili gemessero quando entrava in una stanza. Gli uomini impazzivano per la flessuosa ex modella tedesca, archetipico della "fanciulla di ghiaccio".

Anche la sua sonora voce baritonale era indimenticabile, anche se non sempre ricordata dalla scena rock con tanto affetto. Andy Warhol, che ha lanciato la sua carriera musicale, ha detto che era come "un computer IBM con un accento alla Garbo".

christa paffgen in arte nico 20

Eppure l'enigmatica cantautrice ha trascorso la maggior parte dei suoi ultimi anni vivendo nell'oscurità nei grigi sobborghi di Manchester, irrimediabilmente dipendente dall'eroina e impantanata nelle accuse di razzismo. Aveva solo 49 anni quando morì in un bizzarro incidente per un'emorragia cerebrale dopo essere caduta da una bicicletta e aver battuto la testa mentre era in vacanza a Ibiza nel 1988.

Oggi è in gran parte ricordata come una femme fatale teutonica comicamente troppo seria che ha realizzato dischi inascoltabilmente cupi, oppure come una super-groupie troppo sessuata che ha mostrato fino a che punto si può arrivare nel mondo dello spettacolo con un bel fisico.

christa paffgen in arte nico 2

Ora, una nuova biografia - You Are Beautiful And You Are Alone - si propone di salvare la sua eredità e ritrarla come tragicamente incompresa. Traumatizzata dai suoi primi anni in una Germania distrutta dalla guerra, era vulnerabile, isolata e persino ingenua.

Per quanto riguarda il suo famigerato distacco, che poteva ridurre la rock star più arrogante a un relitto tremante, in realtà era dovuto a una timidezza paralizzante.

In un'interpretazione lusinghiera e femminista dell'eccentrica cantante, la biografa Jennifer Otter Bickerdike afferma anche che la sua bellezza eterea era diventata il più grande nemico di Nico, oscurando il suo talento. Nico, dice, è stata vittima di misogini e ipocriti che tollerano le pop star maschili che si drogano, ma non le donne.

christa paffgen in arte nico 24

Tuttavia, non si può negare che Nico sia stato all'altezza della sua desolata reputazione. Un caro amico ha descritto la condivisione della sua casa con Nico come "vivere in un'impresa di pompe funebri". Ma non c'è da meravigliarsi, dice il suo biografo, data la sua infanzia. Nata Christa Paffgen a Colonia nel 1938, aveva quattro anni quando suo padre fu ucciso in battaglia.

Lei e sua madre hanno lottato con pochi soldi. Nico - che ha detto di aver cercato di passare cibo e acqua agli ebrei mentre passavano in treno verso i campi di concentramento - ha ricordato di essersi nascosta nella vasca da bagno di famiglia mentre le bombe piovevano intorno al loro minuscolo appartamento a Berlino. Il posto preferito della bambina solitaria e senza amici per giocare era un vicino cimitero.

Nico

Aveva 12 anni quando ha iniziato a parlare in quel suo modo strano, tirando fuori ogni parola e ignorando gli appelli a parlare normalmente. "Christa era una ragazza molto strana", ricorda sua zia Helma. «Camminava molto eretta. Ed era timida o presuntuosa. O entrambi.'

Nico ha affermato di essere stata violentata da un soldato nero degli Stati Uniti quando aveva 13 anni. Ha lasciato la Berlino devastata dalla guerra non appena ha potuto, dirigendosi a Parigi per diventare una modella a 16 anni e cambiando il suo nome in Nico. Ha lottato per rimanere magra e ha avuto la sua prima esperienza di tossicodipendenza quando è diventata troppo dipendente dalle pillole dimagranti.

christa paffgen in arte nico 27

Si diceva che Coco Chanel flirtasse con le sue modelle e Nico disse che la stilista "l'aveva corrotta" a Parigi. Ma dato che Chanel avrebbe avuto 73 anni, una relazione sembra improbabile, dice il nuovo libro.

A Nico non è mai piaciuto fare la modella e passò alla recitazione quando incontrò Federico Fellini nel 1959. "Ti ho sognata", ha detto con entusiasmo e le ha dato un ruolo cameo ne La Dolce Vita.

Ciò ha portato ad altri ruoli durante i quali Nico rivelò di aver avuto una relazione con l'attrice francese Jeanne Moreau. "Aveva l'idea che fosse chic essere lesbica", disse un'amica.

christa paffgen in arte nico 3

Nico ha anche incontrato il rubacuori francese e incallito donnaiolo Alain Delon. Hanno avuto una "avventura turbolenta" sull'isola italiana dove stava girando, che ha lasciato senza fiato Nico, ma non Delon che era coinvolto con la sua co-protagonista Romy Schneider.

Un amico ha ricordato Nico come "molto felice ed emozionata: "Ho appena dormito con Alain Delon!" Era come se Biancaneve avesse incontrato il suo principe. Era ossessionata da quell'uomo orribile».

Dopo una successiva avventura di una notte a New York, rimase incinta e decise di avere il bambino. Gli amici erano sbalorditi dal fatto che lei credesse sinceramente che Delon l'avrebbe sposata. Delon ha sempre negato di essere il padre del ragazzo.

christa paffgen in arte nico 31

Nico ha lasciato suo figlio Ari a Ibiza con sua madre, che soffriva del morbo di Parkinson, in modo che potesse andare a guadagnare soldi per tutti loro recitando, facendo la modella e - così sperava - cantando.

È stata una mossa disastrosa. Il bambino è stato in gran parte lasciato a badare a se stesso e la madre di Delon, Edith, ha finito per salvare e infine adottare Ari dopo averlo trovato "accovacciato come un animale" in una stanza buia che puzzava di feci e vomito.

Nelle occasioni in cui "prendeva in prestito" Ari, Nico era una madre caotica. Il bambino a volte andava in giro dopo i concerti bevendo tutto l'alcol avanzato che riusciva a trovare. Otter Bickerdike scrive: "È stato scritto, ma non confermato, che Nico avrebbe spalmato di eroina le gengive del bambino per calmarlo".

christa paffgen in arte nico 4

Ma Nico era molto più preoccupata per la sua carriera. Le sue ambizioni musicali ebbero una spinta quando incontrò Bob Dylan a Parigi nel 1964. La leggenda narra che Nico abbia invitato Dylan nel suo appartamento, dove sono rimasti per "una sera e una settimana". Nico ha parlato con un intervistatore degli "occhi azzurri celesti" di Dylan. Dice che Dylan ha ricambiato, scrivendo la canzone ‘’I'll Keep It With Mine’’ su di lei.

La sua successiva conquista fu il co-fondatore dei Rolling Stones Brian Jones, che incontrò dopo un concerto a Parigi. "Era affascinante, finché non ha chiuso a chiave la porta", ha detto del suo comportamento violento in camera da letto, una conseguenza presumibilmente della sua frustrazione per la sua prestazione sessuale ostacolata dalla droga.

nico e il figlio avuto da alain delon

Nico ha descritto come l'ha presa a pugni, e anche peggio. Disse che spesso cercava di parlargli di poesia e musica "ma era davvero troppo fatto per parlare di qualsiasi cosa, e spesso lo ero anch'io". La collega modella "Zouzou" ha insistito che Nico aveva il sopravvento su Jones. "Aveva paura di lei e aveva paura degli scontri con lei. Era una donna grossa e minacciosa».

christa paffgen in arte nico 30

Nico ha registrato un disco nel Regno Unito con il manager dei Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, che l’ha descritta come 'orribile'. Anche così, Nico gli piaceva. « Era una di una nuova razza di donne, come Anita Pallenberg e Yoko Ono, che avrebbe potuto essere un uomo", ha detto Oldham. "Molto meglio che le sciocche gallinelle inglesi in giro a quel tempo."

christa paffgen in arte nico 8

Ciò che alcuni potrebbero vedere come il suo sfacciato opportunismo con famose rockstar era in realtà una "vulnerabilità ingenua", insiste il suo biografo. Si è diretta a New York con il piccola Ari per fare soldi facili facendo la modella, ma invece incontrò Andy Warhol in un ristorante messicano.

"Era seduta a un tavolo con una brocca davanti a sé, immergendo le sue belle dita lunghe nella sangria, sollevando fette di arance imbevute di vino", ha registrato il re della Pop Art. Vedendolo, Nico 'inclinò la testa di lato e si ravviò i capelli con l'altra mano e disse molto lentamente: 'Mi piace solo il cibo che galleggia nel vino'.'

Nicon con Alain Delon e il loro figlio Ari

Warhol ne fu colpito e la reclutò nella sua enclave artistica, The Factory. Tutti gli altri avevano la diarrea verbale, ma Nico parlava a malapena. Alcuni accoliti di Warhol presumevano che fosse perché non aveva nulla da dire, mentre altri conclusero che era semplicemente perché aveva profondità nascoste ed era felice di osservare. Tutti, specialmente le donne, erano intimiditi da lei.

I Velvet Underground - la rock band d'avanguardia capitanata da Lou Reed - la consideravano una "mosca", disse John Cale. Lou Reed, notoriamente capriccioso e geloso, era furioso che fosse stata loro imposta, ma Warhol, che era la mente della band ancora sconosciuta, insistette che avevano bisogno di glamour.

Nico con Jim Morrison

Il loro primo album seminale del 1967 fu debitamente intitolato The Velvet Underground & Nico. Nico avrebbe voluto cantare in ogni canzone, ma la band l'ha ostacolata, dicendo che il suo inglese stentato non era abbastanza buono.

Ma Reed si affezionò alla presenza di Nico nella band abbastanza da avere una relazione con lei, un'avventura che Cale ha descritto come "sia consumata che stitica". Nico si sarebbe poi lamentata del fatto che Reed fosse manipolatore, ma la batterista della band Sterling Morrison vedeva Nico come il vero Machiavelli, sempre manovrando se stessa vicino a chiunque fosse dominante.

christa paffgen in arte nico andy warhol esquire 1967

Nico concluse la relazione infuocata, dicendo a Reed: "Non posso più fare l'amore con gli ebrei", durante una prova della band. Mentre John Cale (che in seguito ebbe anche una relazione con lei) insistette sul fatto che stava semplicemente indulgendo nel contorto senso dell'umorismo della band, i critici di Nico lo bollarono come prova del suo razzismo - come nel 1971 quando Nico ruppe una bottiglia di vetro in faccia a una ragazza di colore che si lamentava della disuguaglianza razziale.

Secondo quanto riferito, Nico gridò: "Sofferenza? Non sai cos'è la sofferenza!' Nico lo definì un "attacco di follia" mentre era fatta di droghe, ma di fronte alle minacce delle Pantere Nere, fu costretta a lasciare gli Stati Uniti per un po'.

christa paffgen in arte nico 7

Il suo tentativo di una carriera musicale da solista ha incontrato il disprezzo della critica e i locali vuoti, anche se le grandi star maschili hanno continuato a svenire su di lei. Leonard Cohen era infatuato ma ha ammesso: "Dopo cinque minuti mi ha detto di dimenticarlo perché era interessata solo ai giovani". Aveva 33 anni.

A un certo punto, l'adulazione maschile rovesciò la testa di Nico. Volò a Londra alla fine degli anni '60 e si presentò di punto in bianco a casa del fotografo David Bailey, aspettandosi di stare con lui. La rifilò a Paul McCartney, che le ha permesso di rimanere per diverse settimane, ma è stato salvato dall'imbarazzo dell'imminente ritorno della sua ragazza Jane Asher quando Warhol è volato a Londra e prelevò Nico dalle sue mani.

christa paffgen in arte nico andy warhol velvet underground

Incontrò Jim Morrison nel 1967 e l’affascinante coppia ha scioccato gli altri membri dei Doors con il rumore delle loro notti di passione, alcol e assunzione di droghe. Era l'unico dei suoi tanti amanti della musica che l'aveva incoraggiata a scrivere il proprio materiale e a suonare uno strumento. Prese a suonare l'harmonium.

"Era molto seria, terribilmente seria, come un’organista nazista", ha detto un coinquilino.

"Tirava le tende e cantava questo canto funebre tutto il giorno."

christa paffgen in arte nico andy warhol

Ciò che ha davvero segnato il destino della sua carriera è stata l'assunzione di droghe. Nessuno può essere d'accordo su quale dei suoi amici rock abbia introdotto Nico all'eroina negli anni '60, ma nel 1970 si faceva, era diventata dipendente, trascurando il suo aspetto.

Ha continuato a esibirsi per finanziare la sua dipendenza, trasferendosi nel Regno Unito dove è stata sostenuta da gruppi New Wave che veneravano i Velvet Underground.

Era così lontana che quando, nel 1979, fu finalmente unita a suo figlio Ari, ora 17enne, Nico finì per iniettargli eroina. "Sebbene sembri orribile, può anche essere comprensibile", dice il suo biografo. Perché? Perché Nico "non aveva molta esperienza come genitore" e la droga forniva un "legame reciproco".

christa paffgen in arte nico ennio guarnieri federico fellini

Nico ha trascorso i suoi ultimi sette anni a Londra e Manchester, soprattutto quest'ultima che aveva un pusher affidabile di eroina. Viveva in squat e monolocali rancidi, uscendo con un lungo mantello nero e stivali da motociclista. "Le sue giornate trascorrevano spesso a letto o cercando di drogarsi", dice il libro.

christa paffgen in arte nico mick jagger

Ironia della sorte, Nico si era liberata dall'eroina poco prima della sua morte. In quegli ultimi anni, si è impegnata a non cercare di abbellire se stessa - aveva perso i denti e messo su molto peso - confidando che il suo peggior rimpianto era di non essere nata uomo.

You Are Beautiful And You Are Alone: The Biography Of Nico di Jennifer Otter Bickerdike pubblicato da Faber

christa paffgen in arte nico lou reed christa paffgen in arte nico la dolce vita christa paffgen in arte nico film andy warhol christa paffgen in arte nico brian jones christa paffgen in arte nico 17 christa paffgen in arte nico 14 christa paffgen in arte nico 10 christa paffgen in arte nico 11 christa paffgen in arte nico 12 Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli -film Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli 1076 christa paffgen in arte nico 1 Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli christa paffgen in arte nico 19 christa paffgen in arte nico chelsea girl christa paffgen in arte nico 29 christa paffgen in arte nico 18 andy warhol con i velvet underground e nico la banana di andy warhol sulla cover di the velvet underground & nico christa paffgen in arte nico andy warhol velvet underground christa paffgen in arte nico philippe garrel