NIGEL FARAGE È NELLA MERDA FINO AL COLLO, LETTERALMENTE - IL POLITICO INGLESE, ARTEFICE DELLA BREXIT, PARTECIPA COME CONCORRENTE DEL REALITY "I'M A CELEBRITY GET ME OUT OF THERE" - DURANTE UNA SFIDA SI È DOVUTO PRIMA IMMERGERE IN UNA VASCA PIENA DI LETAME E POI HA INFILATO LA TESTA IN UNA SCATOLA PIENA DI SERPENTI - IL POLITICO, PERO', È LAUTAMENTE PAGATO PER FARLO: LA SUA PARTECIPAZIONE È STATA PAGATA 1.7 MILIONI DI EURO...

Estratto da "Sette - Corriere della Sera"

Nuova vita per Nigel Farage, un tempo promotore infaticabile della Brexit e leader del partito britannico euroscettico Ukip, oggi concorrente del reality I'm A Celebrity Get Me Out Of Here, una specie di Isola dei famosi trasmessa dall'emittente Itv. La sua chiacchieratissima partecipazione è stata pagata 1,5 milioni di sterline, circa 1,7 milioni di euro.

Nella prima puntata si è presentato dicendo: «c'è chi mi ama e chi mi odia, per alcuni posso essere un "eroe" e per altri "un cattivo" come quelli dei film». Il pubblico non ha avuto dubbi e lo ha subito nominato per una prova di sopravvivenza: immergersi in una vasca di letame e infilare la testa in una scatola di serpenti. Sì è così assicurato il passaggio alla seconda puntata, in cui potrà approfittare di una pizzeria nella giungla che serve ano di cammello. [...]

