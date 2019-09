DAGOESCLUSIVA

canalis festa

No Eli, no party. Festa a sorpresa per i 41 anni della Canalis a Los Angeles. L'hanno organizzata Tiziano Ferro, Bianca Balti, Elisa Sednaoui, Valentina Micchetti, Nina Senicar con la complicità del marito. Elisabetta, reduce dalla Fashion Week di New York, era tornata a L.A. con l’aereo privato di Renzo Rosso. Pensava di festeggiare il 41esimo compleanno con le sue amiche Bianca Balti e Valentina Micchetti. Ma le due con delle scuse banali l’hanno rimbalzata.

canalis ferro

A questo punto è entrato in scena il marito medico Brian Perri che l’ha convinta ad uscire. A sorpresa l’uomo più invidiato d’Italia è entrato in un negozio e si è comprato una giacca da cowboy. Elisabetta non si accorge fino alla fine di mentre. Mentre stanno andando a cena, lui la riporta con una scusa a casa. Lei apre la porta e si spaventa nel vedere la colf e la baby sitter della piccola Skyler Eva che la riprendono con il cellulare. Elisabetta continua a non capire fino a quando la porta della cucina si spalanca ed escono tutti i suoi amici capitanati da Tiziano Ferro, fresco di matrimonio. La serata aurorale prosegue tra frizzi, lazzi e un karaoke sulle note di “Sere nere”. Al settimo cielo la Canalis che sui social commenterà: "Voi siete pazzi e io vi amo. La festa a sopresa (quasi ad infarto) meglio riuscita nella storia"...

