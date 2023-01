27 gen 2023 11:52

NO MOLLICA, NO PARTY! VINCENZO MOLLICA FA 70 ANNI E FIORELLO LO FESTEGGIA IN DIRETTA SU “VIVA RAI 2” – "ADESSO CHE NON CI VEDO PIÙ, SONO I RICORDI CHE SI FANNO VIVI. IL PARKINSON, IL DIABETE E IL GLAUCOMA? CONTINUANO A ESSERE AMICI NON GRADITI - I 40 ANNI DI TG1? NON È MAI STATO UN POSTO DI LAVORO, MA UN SENTIMENTO: LI' INCONTRAVO SOLO ARTISTI CHE MI PIACEVANO" – IL RIMPIANTO PER NON ESSERE RIUSCITO A INTERVISTARE BOB DYLAN E MINA E L'OMAGGIO DI TOPOLINO - VIDEO