NO, NON BASTAVA LA SOAP-OPERA DI CORNA, BORSETTE & ROLEX ILARY-TOTTI-NOEMI. IL 2022 SI CHIUDE CON L’AMICIZIA PERICOLOSA DELLA QUINDICENNE CHANEL TOTTI CON DANILO VALERI

Marco Carta per “la Repubblica – ed. Roma”

Una corsa sfrenata a 200 km all'ora sul Gra. E gli auguri alla famiglia, ma soprattutto a tutte le persone che non lo hanno tradito: « Buone feste a tutte le persone che voglio bene che sono rimaste con me fino all'ultimo nel bene e nel male » .

A poche ore dal suo rilascio, Danilo Valeri è ritornato alla sua vita di tutti giorni. Il 20enne di San Basilio, rapito la notte del 22 dicembre dal ristorante Moku a Ponte Milvio e tenuto in ostaggio per circa 12 ore prima di essere rilasciato, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di storie per documentare la ritrovata libertà.

Immagini domestiche di un classico Natale in famiglia. Ma anche folli corse a tutta velocità. In un video pubblicato la notte di Natale, infatti, corre a bordo della sua Mercedes sul Gra.

Il contachilometri segna più di 200 chilometri e Valeri lo riprende, mentre si concede qualche serpentina da brividi fra le macchine. Il giovane è veloce e sfuggente, come nell'interrogatorio di venerdì pomeriggio subito dopo la liberazione.

Valeri, infatti, ascoltato dal pm antimafia Mario Palazzi che indaga per sequestro a scopo estorsivo, avrebbe eluso più di qualche domanda, correndo il rischio, a questo punto, di essere indagato a sua volta per favoreggiamento.

La principale ipotesi investigativa, per ora, ruota attorno ai precedenti del padre, Maurizio Valeri detto il " sorcio", che nel maggio scorso venne gambizzato nell'ambito di una faida per il controllo dello spaccio nel quartiere San Basilio. Gli investigatori non escludono che anche il sequestro lampo possa essere collocato nell'ambito della stessa guerra tra clan rivali, che si contendono le aree di spaccio.

Tra loro ci sarebbero anche gli uomini legati alla ' ndrina dei Marando, i quali, però, attraverso una nota del proprio legale, si sono dichiarati estranei al rapimento. Ignota ancora l'identità dei rapitori e il luogo del sequestro: secondo la testimonianza di uno dei camerieri del Moku, un ragazzo di origine nordafricana, con le treccine e la felpa con il cappuccio, è entrato nel ristorante Moku, in cerca di Danilo Valeri, che, una volta uscito, sarebbe stato prelevato e trasportato in un'auto con la forza da almeno sei ragazzi, di origine nordafricana e sudamericana, ma con accento romano.

Nello stesso ristorante, insieme ad altre cento persone, c'era anche Chanel Totti, la figlia dell'ex capitano della Roma. La giovane aveva postato sul suo profilo Instagram una foto della serata. Da ieri anche lei segue sui social Valeri.

