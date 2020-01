LE NOMINATION DEI GIUSTI – SI PREPARA UN GRANDE SPETTACOLO QUEST'ANNO PER LA NOTTE DEGLI OSCAR. CI SONO GRANDI FILM, GRANDI REGISTI E GRANDI ATTORI, CON QUALCHE BELLA NOVITÀ – MA LO SBERLEFFO ALLO STRAPOTERE DELLA DISNEY E AL SUO DOMINIO DEL MERCATO, NE POSSIEDE QUASI IL 40 PER CENTO, È EVIDENTE. NESSUNA NOMINATION PER UNA REGISTA DONNA, AHI. VEDREMO SE L'ACADEMY SNOBBERA' I FILM NETFLIX DI SCORSESE E NOAH BAUMBACH COME È ACCADUTO AI GOLDEN GLOBES….

Marco Giusti per Dagospia

joker 6 once upon a time in hollywood 8

Joker con 11 nomination, The Irishman, 1917 e C'era una volta a Hollywood con 10, Joaquin Phoenix che se la vedrà con Leonardo Di Caprio, Antonio Banderas, Jonathan Pryce, Adam Driver mentre Brad Pitt si ritroverà contro Al Pacino, Joe Pesci, Anthony Hopkins e Tom Hanks, e Rene' Zellweger e la sua Judy sfideranno Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron e Cynthya Erivo. Per non parlare dello scontro per la miglior regia tra Sam Mendes, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Phillips e Bong Joon-ho...

dolor y gloria 8 the irishman 9

Insomma, va detto subito che si prepara un grande spettacolo quest'anno per la notte degli Oscar. Ci sono grandi film, grandi registi e grandi attori, con qualche bella novità. Come le 6 nominations per il film sud coreano Parasite di Bong Joon-ho, le 2 per Dolor y Gloria con Banderas tra i protagonisti, John Williams candidato come miglior musicista a 87 anni per il nono episodio di Star Wars, la giovanissima inglese Florence Pugh candidata come non protagonista per Piccole donne assieme a Kathy Bates, Laura Dern, Margot Robbie e Scarlett Johansson.

PICCOLE DONNE

parasite bong joon ho

Frozen 2 scartato come miglior film animato, dove se la vedranno I Lost My Body, Missing Link, Klaus, Toy Story 4 e How To Train Your Dragon 2. Ma lo sberleffo allo strapotere della Disney e al suo dominio del mercato, ne possiede quasi il 40 per cento, è evidente. Nessuna nomination per una regista donna, ahi, anche se Piccole donne di Greta Gerwig e' candidato come miglior film insieme a film fortissimi, Joker, C'era una volta a Hollywood, Joker, Parasite, Ford v Ferrari The Irishman e Jojo Rabbit. Vedremo se l'Academy snobbera' i film Netflix di Scorsese e Noah Baumbach come è accaduto ai Golden Globes. Nessuna nomination alla Cino-americana Awkwafina di The Farewell di Lulu Wang.

PICCOLE DONNE joker 4 parasite bong joon ho tarantino pitt dolor y gloria 5 the irishman 6 the irishman 7 the irishman 8 dolor y gloria 9 parasite bong joon ho parasite bong joon ho joker 5