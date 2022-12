13 dic 2022 12:30

IN NOMINE RAI – L'AD FUORTES PROPONE NICOLA RAO PER LA DIREZIONE DEL TG2 – L’ATTUALE VICEDIRETTORE DEL TG1 PRENDERÀ IL POSTO DI GENNARO SANGIULIANO, PASSATO AL MINISTERO DELLA CULTURA - IL GRADIMENTO DEL CDA È ATTESO NELLA RIUNIONE IN PROGRAMMA DOMANI ALLE 9. NON DOVREBBERO MANCARE I VOTI PER RAGGIUNGERE LA MAGGIORANZA ANCHE SE…