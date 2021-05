3 mag 2021 19:53

IN NOMINE RAI – C’È UN NOME FINORA RIMASTO SOTTOTRACCIA PER LA PRESIDENZA DI VIALE MAZZINI: È QUELLO DI SIMONA AGNES, FIGLIA DI BIAGIO, CHE POTREBBE SCENDERE IN LIZZA CON LA BENEDIZIONE DI GIANNI LETTA – È PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CHE PORTA IL SUO COGNOME ED È RIUSCITA NELL’IMPRESA DI FAR TORNARE IN ONDA LO STORICO PROGRAMMA “CHECK UP”