IN NOMINE RAI – A VIALE MAZZINI È TUTTO IN ALTO MARE: L’ORDINE DI SCUDERIA È DI DECIDERE ENTRO IL 19 DICEMBRE (ULTIMO CDA DELL’ANNO) MA TRA PD E CINQUE STELLE È SCESO IL GELO E C’È CHI PUNTA A RINVIARE TUTTO A GENNAIO – FOA HA UN NUOVO ADDETTO STAMPA: FENESIA CALLUSO, PROVENIENTE DAL TG1 E UFFICIALE DI RISERVA DELL’ESERCITO - MARCO VENTURA RINUNCIA AL CONTRATTO DA PORTAVOCE CON STATUS DA DIRIGENTE…

Marco Antonellis per Dagospia

fabrizio salini marcello foa

Nomine in alto mare: fonti del settimo piano di viale Mazzini parlano di una soluzione che non è ancora a portata di mano. Nel prossimo Cda del 10 dicembre con tutta probabilità verranno approvate le linee guida per i dipendenti sui social (e ci si occuperà di Rai Way). Già perché dal prossimo anno tutti i dipendenti dovranno attenersi alle nuove regole. Saranno dunque contenti i consiglieri parlamentari della Vigilanza che da tempo le avevano caldeggiate.

fabrizio salini marcello foa

Per quanto riguarda i bocconi pregiati, ovvero le direzioni dei TG e le superdirezioni previste dal nuovo piano industriale al momento è tutto fermo: Pd e 5Stelle, dopo il non piccolo incidente di percorso della scorsa settimana (l'accordo era stato trovato salvo farlo saltare nottetempo) non si sono ancora parlati e nelle ultime ore al settimo piano di viale Mazzini (anche se l'ordine di scuderia rimane sempre quello di approvare le nomine entro il 19, ultimo Cda dell'anno) c'è chi starebbe addirittura accarezzando l'idea di farle slittare a gennaio: un modo come un altro per capire, dopo l'approvazione della finanziaria, quanto e se durerà il governo in carica e quindi come regolarsi.

FENESIA CALLUSO

Nel frattempo il Presidente Foa ha un nuovo addetto stampa: si tratta di Fenesia Calluso, proveniente dal Tg1 (si occupava delle edizioni del mattino ed è anche ufficiale di riserva dell'Esercito italiano). Marco Ventura ha rinunciato al contratto da Portavoce del Presidente con status da dirigente e rapporto subordinato con la Rai, benefits e prebende. Attualmente ha un contratto unico di consulenza quadro con la Rai, in cui prevale la parte autoriale (Uno Mattina) rimanendo comunque consigliere del Presidente.

marcello foa foto di bacco (2)

Intanto continua la debacle degli ascolti Rai: la stagione autunnale (15 settembre-1 dicembre) vede il gruppo RAI in flessione vs pari periodo 2018: 35,3% share sull'intera giornata (-0,9 p.ti) e 36,4% share in prima serata (-1,3 p.ti): tra le generaliste si segnala in particolare Rai2 con -0,6 punti % share in prime time.

fabrizio salini foto di bacco (1) elena capparelli fiorello fabrizio salini marcello foa 4