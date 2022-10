4 ott 2022 17:57

NON E' PIU' UNA "CARNEVALATA DI SINISTRA"? IL FESTIVAL CHE CENSURO’ SAVIANO E ZEROCALCARE ORA APRE LE PORTE AGLI ARTISTI DI DESTRA (PASOTTI E BEATRICE VENEZI) – A L'AQUILA, TRE ANNI FA, IL SINDACO PIERLUGI BIONDI, BOCCIÒ IL PROGRAMMA. OGGI IL PRIMO CITTADINO DI FRATELLI D'ITALIA (CRESCIUTO A CASAPOUND) È RIUSCITO A ORGANIZZARSI LA SUA KERMESSE: PER LA MANIFESTAZIONE CI SONO 700MILA € DI FONDI STATALI, GIÀ STANZIATI PER IL DECENNALE DEL SISMA, A CUI IL COMUNE NE HA AGGIUNTI ALTRI 100MILA. LA MELONI STAVOLTA NON FA POLEMICHE SULLE RISORSE DEL TERREMOTO DESTINATE AL FESTIVAL?