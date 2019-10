14 ott 2019 15:41

NON È DANDOLO - ''SE DA UN LATO SONO INDAGATO PER STALKING TELEMATICO AI DANNI DELLA SIGNORA MARIA CARMELA D'URSO (CON LA ''D'' MAIUSCOLA), DALL'ALTRA LA STESSA MI UTILIZZA COME FONTE PER UNA LUNGA FETTA DELLA SUA TRASMISSIONE, QUELLA SUL TRIANGOLO SARCINA-INCORVAIA-SCAMARCIO. I MIEI ARTICOLI PER 'OGGI' E DAGOSPIA VENGONO LETTI IN DIRETTA. UNA BIZZARRA ANOMALIA, LA VITTIMA CHE USA LO STALKER COME FONTE AUTOREVOLE. PER FORTUNA MI CITA CLIZIA! (VIDEO)