31 ott 2019 16:02

NON È DANDOLO - BLOGO: "BARBARA D’URSO RIMETTE LA QUERELA NEI CONFRONTI DI ALBERTO DANDOLO MA LUI NON ACCETTA" – IL NOSTRO COLLABORATORE CONFERMA: “LA VICENDA NON DOVEVA NASCERE, MA ORMAI ESISTE. IERI IL MIO AVVOCATO HA COMUNICATO AL PM CHE IO, IN QUESTA SITUAZIONE, NON POSSO ACCETTARE E CONFERMO DI VOLER ESSERE SENTITO…”