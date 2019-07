NON È ESTATE SENZA I VIDEO CAZZONI DI VACCHI: ECCOLO SUL JET PRIVATO CHE SCULACCIA LA FIDANZATA SHARON FONSECA E LE MODELLE DELFINA PIETRI E DILETTA SIMIONI, SOTTO L'OCCHIO VIGILE DEL SUO BRACCIO DESTRO E REGINA DELL'HAREM, RAFFAELLA ZARDO - BALLANO SULLE NOTE DI ''INSTAGRAM'' DI DAVID GUETTA, ''PER CHI MI HAI PRESO? NON ME NE FREGA UN CA**O DEL TUO INSTAGRAM''

DAGONEWS - In viaggio verso il festival ''Tomorrowland'', Gianluca Vacchi ha registrato un video sulle note di ''Instagram'' di David Guetta, in particolare sulla strofa: ''Who the hell do you think I am, I don't give a fuck about your Instagram''. ''Per chi mi hai preso? Non me ne frega un ca**o del tuo Instagram''.

Al povero Gianluca, rimbalzato in malo modo, non resta che sculettare e sculacciare Shar Fonseca, la sua bella fidanzata, e le modelle Delfina Pietri e Diletta Simioni, sotto l'occhio vigile del suo braccio destro/regina dell'Harem/badante delle sue tante amiche, ovvero Raffaella Zardo.

gianluca vacchi 4 gianluca vacchi 3