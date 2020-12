NON È MAI TROPPO TARDONI! “THE VOICE SENIOR” (FREMANTLE) BATTE IL “GRANDE FRATELLO VIP” (ENDEMOL), SPOSTATO AL VENERDÌ PROPRIO PER FARE CONCORRENZA ALLE GRANNY CANTERINE: IN SOVRAPPOSIZIONE IL TALENT DI RA1 HA OTTENUTO IL 19,08% E IL REALITY IL 16,58% - QUARTO GRADO (5,37%), TITOLO V (2,1%) –CROZZA (5,75%) – ZORO (5,38%)

Nella serata di ieri, venerdì 4 dicembre 2020, su Rai1 – dalle 21.39 alle 0.16 – la seconda puntata di The Voice Senior ha conquistato 4.189.000 spettatori pari al 18.86% di share (presentazione di 1 minuto e 32 secondi: 4.119.000 – 14.85%; all’interno TG1 60 Secondi: 2.971.000 – 18.76%).

Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.16 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.369.000 spettatori pari al 18.52% di share (presentazione di 1 minuto: 4.069.000 – 14.75%; Grande Fratello Vip Night dall’1.19 alle 1.26: 1.572.000 – 26.13%).

In sovrapposizione il talent di Rai1 ha ottenuto 19.08% mentre il reality di Canale 5 ha raccolto il 16.58%. Su Rai2 SWAT ha interessato 1.394.000 spettatori pari al 5.05% di share. Criminal Minds ha raccolto 1.098.000 spettatori pari al 4.42%. Su Italia 1 Freedom ha intrattenuto 1.202.000 spettatori (5.65%).

Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 484.000 spettatori pari ad uno share del 2.1% (presentazione dalle 21.22 alle 21.40: 646.000 – 2.33%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.095.000 spettatori con il 5.37% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.088.000 spettatori con uno share del 5.38%. Su Tv8 Quattro Ristoranti segna 430.000 spettatori con l’1.8%.

Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.517.000 spettatori con il 5.75%. Su Real Time la finale di Bake Off 8 registra 1.029.000 spettatori con il 3.95% (qui gli ascolti della finale della settima edizione). Su Rai Sport l’incontro di Serie B Ascoli-Pescara raccoglie 227.000 spettatori e lo 0.85%. Su Iris Gran Torino ha interessato 701.000 spettatori con il 2.69%. Sul 20 The Deadly Game ha ottenuto 324.000 spettatori con l’1.21%.

Ascolti TV Access Prime Time

Ficarra e Picone vicini ad Amadeus.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.947.000 spettatori con il 18.02%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.801.000 spettatori con uno share del 17.46%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.111.000 spettatori con il 4.01%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.140.000 spettatori con il 4.21%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.412.000 spettatori con il 5.41%. Un Posto al Sole raccoglie 1.865.000 spettatori con il 6.79%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.290.000 individui all’ascolto (4.85%), nella prima parte, e 1.296.000 spettatori (4.68%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.197.000 spettatori (8.03%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 642.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 530.000 spettatori con 2%.

Preserale

Insinna prende il largo sulle repliche di Scotti.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.780.000 spettatori (20.31%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.340.000 spettatori (24.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.252.000 spettatori (12.54%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.508.000 spettatori (16.33%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 764.000 spettatori (3.72%), NCIS segna 1.154.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 642.000 spettatori con il 3.2%. CSI: NY ha ottenuto 546.000 spettatori (2.29%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.530.000 spettatori con il 15.27%. Blob segna 1.426.000 spettatori con il 5.72%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 869.000 individui all’ascolto (3.57%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 201.000 spettatori (share dell’1.17%), nel primo episodio, e 278.000 spettatori (share dell’1.32%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raccoglie 364.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Mattina

Testa a testa tra Uno Mattina e Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 550.000 telespettatori con l’11.82% mentre Uno Mattina raccoglie 1.107.000 spettatori con il 17.09%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 975.000 spettatori (15.86%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.111.000 spettatori (17.17%), nella prima parte, 986.000 spettatori (16.19%) nella seconda parte e 849.000 spettatori (13.6%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 193.000 spettatori con il 2.99%. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 154.000 spettatori (2.34%), 204.000 spettatori (3.24%) e 210.000 spettatori (3.32%) nei tre episodi di messa in onda. Su Rai3 Agorà convince 570.000 spettatori pari all’8.87% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 395.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 202.000 spettatori (3.21%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 229.000 spettatori con il 3.84%. A seguire Coffee Break ha informato 204.000 spettatori pari al 3.31%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 90.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mezzogiorno

La Signora in Giallo al 4.45%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 923.000 spettatori con il 12.55%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.676.000 spettatori con il 13.41% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.565.000 telespettatori con il 16.39%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 499.000 spettatori con il 6.45%, nella prima parte, e 904.000 spettatori con il 7.78%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 260.000 spettatori con il 3.27%. Grande Fratello Vip 5 segna 757.000 spettatori con il 5.14%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.003.000 spettatori con il 6.12%. Su Rai3 Elisir ha interessato 539.000 spettatori con il 7.23%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.298.000 spettatori (12.82%). Quante Storie ha raccolto 1.103.000 spettatori (7.73%). Passato e Presente segna 760.000 spettatori con il 4.67%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 142.000 spettatori con l’1.85%, nella prima parte, e 268.000 spettatori (2.06%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 710.000 (4.45%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 372.000 spettatori con share del 4.98% nella prima parte, e 505.000 spettatori con il 3.92% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Prima del TG segna 100.000 spettatori e l’1.2%. Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 122.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Canale 5 sottotono.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.785.000 spettatori pari all’11.96% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.101.000 spettatori con il 16.72%. Il TG1 ha informato 1.714.000 spettatori con il 13.48%. La Vita Diretta ha raccolto 2.455.000 spettatori con il 15.86% (presentazione: 2.052.000 – 15.41%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.776.000 spettatori con il 16.69%. Una Vita ha convinto 2.573.000 spettatori con il 16% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.816.000 spettatori con il 19.87% (finale: 2.280.000 – 17.92%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.101.000 spettatori con il 17.1%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.849.000 spettatori pari al 14.43% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.925.000 spettatori (13.44%), nella prima parte, a 2.232.000 spettatori nella seconda parte (13.76%) e a 1.869.000 spettatori (10.85%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 418.000 spettatori con il 2.69%. Il film Inganno in Paradiso ha ottenuto 391.000 spettatori (3.04%). Resta a Casa e Vinci ottiene 327.000 spettatori con il 2.21%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.015.000 spettatori (6.22%), nel primo episodio, 966.000 spettatori (6.1%), nel secondo episodio e 848.000 spettatori (5.71%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 652.000 spettatori (4.82%). In prima visione free Young Sheldon raccoglie 595.000 spettatori e il 4.71%. La nuova stagione di The Middle raccoglie 478.000 spettatori e il 3.6%. Friends ha appassionato 402.000 spettatori con il 2.69%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 313.000 spettatori con l’1.96%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.469.000 spettatori con il 21.01%. #Maestri ha coinvolto 531.000 spettatori pari al 4.04%. Aspettando… Geo ha registrato 1.068.000 spettatori con l’8.47%. Dalle 17.05 alle 18.07, Geo ha raccolto 1.708.000 spettatori e l’11.94%. TGR Speciale ha raccolto 2.160.000 spettatori pari al 12.64%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.027.000 spettatori con il 6.64%. Su La7 Tagadà ha interessato 468.000 spettatori (share del 3.37%). Tagadà #Focus ottiene 403.000 spettatori con il 3.17%. Senti chi Mangia raccoglie 166.000 spettatori con l’1.18% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 194.000 – 1.27%). Su TV8 Natale a Honeysucke Lane raccoglie 438.000 spettatori pari al 3.4%. Vite da Copertina ha raccolto 239.000 spettatori con l’1.6%. Su La5 la replica di Amici raccoglie 67.000 spettatori e lo 0.41%. A seguire Grande Fratello Vip Live ottiene 16.000 spettatori pari allo 0.1%.

Seconda Serata

Il 5.74% per le Mummie Parlanti dopo Freedom.

Su Rai1 TV7 è stato seguito da 762.000 spettatori con l’8.48% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 840.000 spettatori pari ad uno share del 16.83%. Su Rai2 Big Pharma segna 477.000 spettatori con il 2.53%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 422.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Le Mummie Parlanti è visto da 489.000 spettatori (5.74%). Su Rete 4 L’Esercito delle 12 Scimmie è stato scelto da 223.000 spettatori con il 3.85% di share. Su Real Time/+1 Il Castello delle Cerimonie raccoglie 408.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove La Confessione raccoglie 460.000 spettatori con il 2.4%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.613.000 (21.83%) – TG1 Motori 3.131.000 (18.91%)

Ore 20.00 6.195.000 (24.62%)

TG2

Ore 13.00 2.080.000 (13.68%)

Ore 20.30 1.785.000 (6.69%)

TG3

Ore 14.25 2.284.000 (14.35%)

Ore 19.00 2.733.000 (13.37%)

TG5

Ore 13.00 3.394.000 (22.02%)

Ore 20.00 4.920.000 (19.36%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.631.000 (12.85%)

Ore 18.30 951.000 (5.44%)

TG4

Ore 12.00 331.000 (3.26%)

Ore 18.55 766.000 (3.75%)

TGLA7

Ore 13.30 660.000 (3.98%)

Ore 20.00 1.471.000 (5.78%)

TG8

Ore 12 89.000 (0.9%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 16.71 16.11 15.01 14.17 14.98 21.49 17.37 17.02

RAI 2 4.14 2 4.07 6.99 2.8 3.86 5.11 2.7

RAI 3 7.38 11.8 7.37 10.74 8.26 11.32 4 2.46

RAI4 1.52 RAI5 0.4 RAI PREMIUM 1.07 RAI YOYO 0.83

RAI SPEC 6.47 7.4 8.77 5.47 7.4 6.67 5.85 5.03

RAI 34.7 37.32 35.21 37.37 33.44 43.33 32.33 27.21

CANALE 5 17 17.92 16.28 17.73 16.5 15.98 16.2 20.03

ITALIA 1 4.56 2.38 3.23 6.71 4.19 2.94 4.55 5.86

RETE 4 4.27 1.35 2.45 4.55 4.59 3.83 4.75 5.4

IRIS 1.36 LA5 0.97 EXTRA 1.21 20 0.83 PREMIUM CINEMA1 0.09

MED SPEC 8.76 9.48 8.84 6.87 8.41 7.11 9.33 10.14

MEDIASET 34.59 31.13 30.8 35.85 33.69 29.86 34.83 41.44

LA7+LA7D 4.36 4.25 4.44 3.83 3.25 2.59 6.1 5.98

TV8 1.79 NOVE 2.28 REAL TIME 1.63 HGTV 0.23 PARAMOUNT 0.92 SPIKE 0.49

SKY ATLANTIC 0.08 SKY UNO 0.17 FOX 0.12

SATELLITE 13.1 13.3 14.54 11.08 15.63 12.47 12.7 12.5

TERRESTRI 13.25 14.01 15.01 11.87 13.98 11.75 14.03 12.87

ALTRE RETI 26.35 27.31 29.55 22.95 29.61 24.22 26.74 25.38