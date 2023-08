7 ago 2023 20:02

NON PIÙ “AMICI” – CAMBIO AL TAVOLO DEI PROF DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI: COME CANDELA-ANTICIPATO, ARISA MOLLA MEDIASET PER SBARCARE IN RAI, DOVE SARÀ IN GIURIA A “THE VOICE KIDS”. MA NON È L’UNICO ADDIO: LASCIA PURE RAIMONDO TODARO, CHE PARE ABBIA SCAZZATO CON LA DE FILIPPI – AL LORO POSTO POTREBBERO ARRIVARE EMMA E LA BALLERINA MARIA ELENA D’AMARIO…