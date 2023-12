NON PIÙ "IN ONDA" - QUESTA SERA IL PROGRAMMA CONDOTTO DA MARIANNA APRILE E LUCA TELESE, TRASMESSO DA LA7, SARA' SOSTITUITO DAL FILM "IL NEGOZIATORE" - L'ESPERIMENTO DOMENICALE IN PRIME TIME NON È MAI DECOLLATO, CONDANNANDO LA TRASMISSIONE A UN ESANGUE 2% DI SHARE, SPESSO LA MENO VISTA DEI NOVE CANALI GENERALISTI - LA7 PARLA DIPLOMATICAMENTE DI "DECISIONE PREVISTA A MONTE DOPO LE DIECI PUNTATE FISSATE" E ANNUNCIA CHE...

Marco Zonetti per Dagospia

marianna aprile luca telese

Nell'affollatissima domenica sera televisiva ove si danno battaglia "Che Tempo che Fa" sul Nove e "Report" su Rai3 (che la scorsa settimana ha clamorosamente battuto "Fabiolo"), si è assistito in queste settimane all'agonia di "In Onda", condotto su La7 da Luca Telese e Marianna Aprile, che ha sostituito nel prime time del dì di festa il cancellato Non è l'Arena di Massimo Giletti.

Purtroppo per "In Onda", l'esperimento domenicale in prime time non è mai decollato, condannando la trasmissione a un esangue 2% di share, spesso la meno vista dei nove canali generalisti. E questa sera, domenica 3 dicembre 2023, "In Onda" - perdonate il calembour - non andrà in onda, sostituito dal non certo notissimo film "Il negoziatore".

luca telese marianna aprile in onda 3

La7 parla diplomaticamente di "decisione prevista a monte dopo le dieci puntate fissate" e annuncia che, a partire dal 26 dicembre, il programma tornerà in access prime time al posto di Lilli Gruber e Otto e mezzo, una fascia in cui la scorsa estate la coppia Aprile-Telese è andata decisamente meglio.

luca telese marianna aprile in onda 2

Sta di fatto che, senza più "Non è l'Arena", la prima serata domenicale del canale di Urbano Cairo è crollata negli ascolti. Ne sarà davvero valsa la pena chiudere il talk di Giletti per finire all'1.9% di share, battuti da tutti gli altri canali, laddove lo "zio Massimo" in alcune puntate superava l'8%? E con il timore recondito che, questa sera, perfino il non celeberrimo film "Il negoziatore" riesca a fare meglio di In Onda...

telese aprile