25 set 2019 20:16

(NON) PRENDI I SOLDI E SCAPPO - GOOGLE ''OSCURA'' LE ANTEPRIME DEGLI ARTICOLI DAI SITI DI NOTIZIE IN FRANCIA, DOVE UNA LEGGE IN LINEA CON LA DIRETTIVA UE SUL COPYRIGHT OBBLIGA IL MOTORE DI RICERCA A PAGARE GLI EDITORI PER IL DIRITTO DI MOSTRARE I LINK - MA PER GOOGLE È PROPRIO IL CONTRARIO: SIETE VOI CHE DOVETE RINGRAZIARMI PER IL TRAFFICO CHE VI GARANTISCO. IN EFFETTI IN SPAGNA UNA LEGGE SIMILE FU UN DISASTRO PER I PICCOLI EDITORI