7 feb 2020 17:28

NON PUÒ MANCARE IL GRANDE CLASSICO DELLE INGIUSTIZIE CONTRO LA CLERICI - ''È UNA BESTEMMIA CHE ANTONELLA NON SIA SU RAI UNO''. IL GRIDO DI DOLORE DI COLETTA, E LA PRESENTATRICE SI COMMUOVE: ''È STATO UN PERIODO COMPLICATO, NE AVEVO BISOGNO'' - NON C'E' DUBBIO, È BRAVA E SIMPATICA, PERÒ VA ANCHE RICORDATO CHE PRENDE 1,5 MILIONI L'ANNO DALLA RAI E CHE I SUOI ULTIMI PROGRAMMI NON SONO ANDATI GRANCHÉ IN TERMINI DI ASCOLTI (VEDI 'PORTOBELLO'). DOVE STA L'INGIUSTIZIA?