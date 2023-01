30 gen 2023 14:17

NON RIUSCITE A TROVARE DAGOSPIA SU GOOGLE? NON DISPERATE: È CHE IL NOSTRO DISGRAZIATO SITO VIENE CONSIDERATO TROPPO HOT DA QUEI PURITANI DELLA SILICON VALLEY E VIENE BLOCCATO DALLA “SAFESEARCH”. PER RISOLVERE QUESTO PICCOLO GUAIO, BASTA SEGUIRE UNA PROCEDURA PIUTTOSTO SEMPLICE E DISATTIVARE IL FILTRO PER I CONTENUTI VIETATI AI MINORI. ECCO COME FARE…